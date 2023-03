La Alcaldesa responde a las reticencias de Floro ante el reglamento de laicidad de Gijón

La alcaldesa, Ana González, advirtió hoy al candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, «Floro», que quien ostenta un cargo institucional debe cumplir las normas aunque no le gusten. Ana González respondió así al preguntarle su opinión sobre que Floro haya comunicado a su equipo de campaña que en el caso de ser elegido alcalde acudirá a la bendición de las aguas por la festividad de San Pedro y que rechaza el recién aprobado Reglamento de Aconfesionalidad y Laicidad del Ayuntamiento al considerarlo innecesario, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Durante su participación en una plantación de árboles en Lloreda, con motivo del Día Internacional del Agua, la Alcaldesa señaló que «hay una cosa que se aprende muy rápidamente cuando se está en política y se ocupan cargos de carácter institucional, y es que hay cosas que igual no te gustan. Puede haber artículos de una ordenanza que no me gusten, pero yo los cumplo, porque creo que hay que cumplir las normas. Y alguien que tiene una cultura religiosa, sabe también cómo por ejemplo las confesiones se basan en normas que hay que cumplir, indistintamente de que unas puedan gustarte más que otras», afirmó en alusión al pasado jesuita de Floro.

Una reflexión que hizo la Alcaldesa tras haber recordado que el reglamento de laicidad es fruto de un acuerdo de gobierno con IU que fue aprobado por la asamblea de afiliados del PSOE, que la ejecutiva local socialista y la FSA dieron el visto bueno para que el grupo municipal refrendara el reglamento que cuestiona Floro, y que considera que la norma «yo creo que además va muy en la línea» de la nueva ejecutiva socialista comandada por Monchu García, que ha creado una secretaría de Memoria Democrática y Laicidad «y las secretarías en nuestro partido son las generadoras de pensamiento, las generadoras de un debate».

Por ese motivo, Ana González consideró que con quien tiene que aclarar sus posiciones el candidato –que no es militante socialista– es con Monchu García, secretario general en Gijón del partido bajo cuyas siglas se presenta. «Creo que es un debate que tienen que tener internamente. Nosotros lo que hacemos por un lado es seguir lo que me ha dicho mi ejecutiva y por otro cumplir con un acuerdo de gobierno que fue aprobado por la asamblea del PSOE de Gijón», indicó.

La Alcaldesa recordó sobre la tramitación del reglamento de laicidad que «en julio ya lo teníamos para lanzarlo y la vicesecretaria general (del PSOE de Gijón) me pidió que lo mandara a la FSA para que lo valorara, yo lo mandé a la FSA y cuando la FSA contestó a la ejecutiva, el secretario general me dijo que ya estaba y que lo podíamos tramitar. Por lo tanto, creo que igual debe de hablarlo con el secretario general mejor. Creo que es una cuestión interna que tienen que hablar entre ellos con tranquilidad, porque si no puede generar confusión», señaló ante el posicionamiento de Floro después de que el partido le dijera a ella que tramitara el reglamento que formaba parte del pacto de gobierno con IU.

A este último respecto, Ana González resaltó que «el reglamento de aconfesionalidad y laicidad era un compromiso de gobierno con Izquierda Unida y yo creo sinceramente que los compromisos están para cumplirlos». La Alcaldesa también quiso apuntar que «nunca hablo de los candidatos de ningún partido, a no ser que digan algo del equipo de gobierno».