Brindis por Sergio Puente

La sidrería Casa Candela fue el lugar escogido ayer por el popular hostelero Sergio Puente para festejar su 80.º cumpleaños. También con una "espectacular sangría" hecha por él mismo a la que invitó a los presentes, que superaron la veintena en un informal encuentro en el que el protagonista se sintió de lo más arropado por muchos de los suyos.

El acto, en el que no faltó la comida para colmar el apetito de los invitados, transcurrió entre risas y anécdotas para celebrar el cumpleaños de un Puente que tiene amigos por toda la ciudad. Pese a que nació en Mieres, sus innegables vínculos con Gijón son infinitos. Entabló amistad con ilustres como Enrique Castro, Quini, o con el cantante Danny Daniel y, pese a estar ya jubilado, su pasión por las barras no se deteriora con el paso del tiempo. Amante de la playa de San Lorenzo y fiel seguidor del Sporting, su energía para organizar eventos no se agota. Para muestra, una cita como la de ayer en la que estuvo muy bien rodeado para soplar las 80 velas.