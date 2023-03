Si algo puede definir al colegio San Vicente de Paúl (Fundación Educere) es la sólida fusión entre modernidad y experiencia. Más de ciento treinta años avalan una trayectoria y un compromiso al servicio de una educación integradora, que concibe la excelencia académica y humana como primer objetivo.

Teniendo muy presente la cultura del cuidado, forman niños y adolescentes en todas las dimensiones de la persona, lo que les permitirá moverse con seguridad en los distintos ámbitos educativos: el artístico y musical, el deportivo, el humanístico, el científico, el tecnológico y el lingüístico.

Para ello, no descuidan ninguna de las etapas que vertebran la organización curricular del centro (Infantil, Primaria y Secundaria), aunque no se puede negar que, los más pequeños de la casa, los alumnos de 3, 4 y 5 años, tienen un protagonismo relevante en las aulas. En estas edades la estimulación temprana que ponemos en práctica desempeña un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y de las distintas inteligencias. Todo ello favorecerá su capacidad de aprendizaje, la adquisición de diversas destrezas, el autoconocimiento y las relaciones de convivencia, constructivas y respetuosas con los demás y con ellos mismos. La música, el ejercicio físico y la promoción de un estilo de vida saludable serán firmes aliados en la consecución de estos propósitos.

La Educación Primaria conlleva el tránsito entre la más tierna infancia y el inicio de la pubertad. Durante este periodo, además de germinar las habilidades y competencias que se sembraron en los cursos anteriores, se desarrollan otras propias de estos años. El pensamiento crítico, la búsqueda del criterio adecuado para enfrentarse a nuevas situaciones, la asunción de responsabilidades y la capacidad resolutiva y de discernimiento constituirán, entre otras, potencias imprescindibles para afrontar la última y decisiva etapa: la ESO.

La Educación Secundaria Obligatoria supone consolidación de interiorizado con anterioridad, cultivar nuevos conocimientos y responsabilidades y lograr la especialización necesaria, a través de distintos itinerarios, para los estudios posteriores y/o para el acceso al mercado laboral.

A lo largo de las tres etapas, la vida colegial se nutre de diversas actividades dentro y fuera del aula. Sus proverbiales Jornadas del Deporte y de la Salud, la Semana de la Innovación, las salidas culturales en España y en el extranjero o las variadas posibilidades extraescolares son solo alguna muestra de un colegio vivo, dinámico, entusiasta… sin duda, atraviesa el mejor momento desde su fundación.

En toda esta trayectoria escolar, la heterogeneidad –social e intelectual– del alumnado es objeto de especial atención a la diversidad. El departamento de Orientación, compuesto por psicólogas, pedagogas y maestras de pedagogía terapéutica, velan por una inclusión real desde el primer curso de Infantil hasta el último de Secundaria.

Pero toda la acción educativa no podría llevarse a cabo, o al menos no con estos parámetros de calidad, si no fuera por la permanente colaboración de las familias. Su implicación en el proyecto educativo del centro, su apoyo constante y sus aportaciones encaminadas a un mejor funcionamiento del colegio resultan cruciales en la consecución de una meta común. En este sentido el AMPA constituye un activo de vital importancia.

Capítulo aparte merece el bilingüismo (inglés-español), de lo que tanto se ha hablado. El centro entiende la competencia plurilingüe no como condición suficiente, pero sí totalmente necesaria, si se quiere dotar al alumnado de herramientas que le garanticen igualdad de oportunidades en los nuevos retos que se plantearán tras finalizar la Secundaria. Por ello, más allá de las enseñanzas impartidas en las asignaturas de inglés y francés, el bilingüismo recorre transversalmente todas las áreas de cada etapa y la importancia que se otorga al aprendizaje de idiomas es capital en esta casa. No en vano, es centro examinador para la obtención de los certificados del Trinity College, con el fin de poder facilitar al alumnado una titulación oficial que acredite su nivel en esta lengua, conforme a lo recogido en el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Un colegio, en suma, concertado y gratuito, en el que la confianza (en uno mismo y en los demás), el acompañamiento, la cultura del cuidado y la excelencia académica son los rasgos de distinción. Desde sus aulas se ve el mar, casi se toca, y también el futuro.