Cualquiera que me conozca un poco sabe cuánto disfruto de mi trabajo. Así que me siento orgullosa de haber escogido de forma tan acertada mi profesión. Sin duda uno de los tratamientos con los que más disfruto y que más alegrías me han dado son los relacionados con las pieles grasas y el acné. Mi interés por las pieles grasas fue por puro contagio. Contagio de ver la satisfacción con la que mi madre y mi tía hablaban de tantos y tantos casos resueltos en este tipo de pieles y el orgullo de ver cómo esos/as clientes felices recomendaban nuestro centro. Años más tarde, cuando era yo la que conseguía eso, entendí de verdad lo que sentían, porque es muy gratificante ayudar a las personas a mejorar su piel. Así que, en resumen, desde los inicios de Estela Belleza, las pieles grasas, o con tendencia grasa han sido nuestra especialidad. Los rápidos y buenos resultados corrieron como la pólvora a mediados de los 70 y desde ahí hasta nuestros días. Tradición e innovación se unen para que estas pieles, que parece que nunca acaban de “controlarse”, estén limpias, hidratadas y sanas. La base de nuestra metodología es puramente tradicional. La magia del trabajo minucioso, riguroso y artesanal. Son ese tipo de tratamientos que parece que pasan de moda, incluso que se quedan antiguos… y nada más lejos de la realidad. Eso no significa que la tecnología y la ciencia no avancen, o que no lo incorporemos a nuestros servicios, para nada. Se trata de unir tradición e innovación, como siempre digo. Por eso me gustaría hoy hablar de los diferentes tipos de limpiezas o higienes faciales con los que contamos. Esto a título informativo, porque como siempre, los profesionales tenemos la última palabra en qué necesita cada piel, y cada persona en cada momento. Además, me gusta resaltar con orgullo que seguimos colaborando con otras especialidades sanitarias, porque el trabajo en equipo es garantía de éxito.

Higiene tradicional Si hay un tratamiento que sin duda alguna no va a pasar nunca de moda es la limpieza facial. Hace casi cinco décadas que se practica en nuestro centro y a día de hoy es nuestro servicio más demandado y de mayor fidelidad por parte de nuestros clientes. Hay diferentes versiones de este tratamiento, que han ido afianzándose en los últimos años. Pero sin duda nuestro éxito está, precisamente, en seguir conservando el estilo tradicional y artesanal de este tratamiento facial de limpieza de cutis. Esta técnica no se enseña en las escuelas de formación profesional, ni en las academias de belleza, y es difícil encontrarla en España. Fue en París, hace más de 50 años, donde confirmamos la efectividad de este sistema, pues se estaba realizando con muchísimo éxito en el Hospital Saint Louis. Afortunadamente, no vamos a perder este tesoro, es la ventaja de un negocio familiar, que los conocimientos se transmiten de padres a hijos. En la limpieza facial de cutis, eliminamos toda la suciedad e impurezas que se van depositando en la piel, mediante la extracción manual de los puntos negros, microquistes, quistes de millium… que unido al resto del protocolo hará que la piel recobre toda su vida y salud. Higiene mecánica Es una limpieza/tratamiento, con extracción mecánica, en la que además se trabaja exfoliación, hidratación, y flacidez. Es para pieles que quieran hacerse una higiene facial, pero no tengan un exceso de impurezas, o que toleren mal las extracciones manuales; y acompañado de tratamiento. Higiene 3D Es nuestra limpieza tradicional profunda combinada con extracción mecánica y además los pasos necesarios de tratamiento empleando electroporación, microcorrientes, cooling... Está indicada para pieles que precisan limpieza por encima de todo, con puntos negros, microquistes…y además trabajar el envejecimiento de la piel. Higiene antiedad Muchas veces los clientes quieren hacerse tratamientos para ayudar en el proceso de envejecimiento, pero la piel no está en condiciones de recibir dichos tratamientos y que sean efectivos. Por eso interesa sumar la higiene tradicional, a las tecnologías más empleadas para ayudar a la piel y los tejidos a envejecer bien. Higiene SkinIdent Pro Con este nombre tan raro, nos referimos a la higiene tradicional acompañada del uso de dos fases de trabajo con electroestimulación (corriente contínua y pulsada). De esta manera se realiza una limpieza suave y al mismo tiempo profunda que contribuye a regular la función de las glándulas sebáceas, sin ningún efecto secante o que agreda la piel, respetando al máximo su naturaleza. Después realizamos la extracción. Un gran descubrimiento. Mil y una opciones, así que te ayudaremos a elegir la mejor. www.estelabelleza.com