El último ajuste económico del mandato va a inversiones y apoyo a entes municipales

Poco le queda a este equipo de gobierno pero desde la concejalía de Hacienda, que lidera la socialista Marina Pineda, se trabaja para poder dejar atados antes de irse los máximos flecos presupuestarios posibles. La intención es poder llevar al pleno de abril, el ultimo ordinario del mandato, dos modificaciones presupuestarias. Una para fijar las inversiones en base el préstamo de 20 millones ya solicitado y otra, a financiar con remanente de tesorería y otros ajustes, para completar las aportaciones que hace el Ayuntamiento a las empresas municipales de su grupo. Esta modificación rondaría los tres millones de euros.

En total son actuaciones por 23 millones de euros que permitirían, por un lado, cuadrar las cuentas iniciales de las empresas municipales ya que al prorrogarse el presupuesto municipal no se pudo fijar la aportación decidida para este 2023 y, por otro, darle cobertura económica a las inversiones para que el siguiente gobierno no tenga que empezar de cero a la hora de desarrollarlas. En el caso de las empresas municipales se trabaja con una modificación de un millón de euros a favor de Emulsa y de medio millón para Gijón Impulsa. La situación en Emtusa es un poco especial porque no solo hay que darle unos 800.000 euros de aportación ordinaria. También hay que darle otros 800.000 euros extra que es la parte que le toca financiar al Ayuntamiento de la segunda rebaja de la tarifa de bus que ha fijado el precio del viaje con tarjeta en 38 céntimos. El Ayuntamiento cubre el 20% del coste de esa rebaja y el otro 30% corre a cargo de las arcas del Estado.

También hay que hacer ajustes en la Fundación Municipal de Servicios Sociales pero en este caso para "quitarle" dinero ya que la prórroga le dio más presupuesto del que se le había fijado en el proyecto económico para 2023. Y no porque hubiera menos necesidades. La rebaja de casi 4,5 millones en las aportaciones municipales a la Fundación tenían que ver con el trasvase al presupuesto del Ayuntamiento de los 1,9 millones de las ayudas del ámbito escolar –algo que ya se ejecutó este mes– y con un incremento de 3,8 millones en las aportaciones que se van a recibir del Principado de Asturias.

Al tiempo que se trabaja en las modificaciones presupuestarias a llevar a Pleno el mes que viene ya está concretado el expediente número 5 de modificación del presupuesto municipal por una cuantía de 6,8 millones de euros. Es un expediente de incorporación de remanentes que se autoriza directamente desde Alcaldía.

Y ojo que todavía falta una modificación en el capítulo de personal para incrementarlo alrededor de seis millones de euros, que también tienen que venir del remanente. Aunque en principio se planteó activar esa partida en las primeras modificaciones ahora se ha optado por derivar esa modificación en el tiempo al considerar que puede ser más realista esperar unos meses para concretar exactamente la cuantía necesaria. En el proyecto presupuestario los gastos de personal para este año eran de 70,2 millones y en el prorrogado son de algo más de 62.

Todos estos compromisos hacen, como explicó la concejala de Hacienda al presentar la liquidación presupuestaria del año pasado, que de los 35,2 millones de euros de remanentes de tesorería para gastos generales solo sean realmente unos 21 los que quedan disponibles.

Ese nuevo ajuste de 23 millones que se plantea para el Pleno de abril sigue la estela del paquete de 12,5 millones aprobados en el pleno de la semana y que afectaron tanto al presupuesto municipal, con unos 6,7 millones para facturas pendientes y financiar convenios nominativos que habían quedado fuera del decreto de prorroga, y otros 5,8 millones para los tres organismos autónomos: las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura y el Patronato Deportivo Municipal.