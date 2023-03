Cadena humana en Gijón para plantar cara al racismo y la xenofobia

Decenas de personas entrelazaron esta tarde sus manos en Gijón para crear una cadena humana desde la Escalerona de la playa de San Lorenzo hasta la plaza Mayor. ¿El objetivo? Evidenciar la lucha contra el racismo y la xenofobia coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta cita tradicional del calendario gijonés se engloba en las jornadas impulsadas por el Ayuntamiento de Gijón y diferentes entidades sociales de la ciudad y que suman diferentes actividades de febrero a abril, desde proyecciones de películas a talleres con la misma meta: terminar con el racismo y la xenofobia.

Los asistentes, cogidos todos ellos de la mano, emprendieron la marcha por el paseo del Muro con destino al Ayuntamiento, detrás de una pancarta con el cartel de este año, que juega con las palabras "Tolerarte", "integrarte", "respetarte", "dignificarte" y "humanizarte". Ya en a plaza Mayor, primero realizaron un corro en torno a la farola principal antes de soltarse las manos para cerrar la cadena con una ovación.

El acto concluyó con la lectura del manifiesto para reivindicar que "todas las personas tienen derechos y libertades sin distinción de ningún tipo", pero también para denunciar que todavía el racismo "sigue afectando en todas las partes del mundo", como denunció Cristian Gabarritz, de la Fundación Secretariado Gitano. "La comunidad gitana, los migrantes... todavía hay personas con dificultades para integrarse. Por eso, las administraciones locales y autonómicas son esenciales para favorecer la inclusión y la lucha contra el racismo y la xenofobia", indicó Gabarritz, que también instó a los políticos, la sociedad civil y empresarial a "implicarse" en la lucha.

Tras la lectura del manifiesto tomó la palabra Leticia Acosta, del CISE, para dar lectura al poema "Hogar", obra de la poetisa Warsan Shire, refugiada somalí y que describe la situación que muchas personas en el mundo sufren cuando se ven obligadas a abandonar su hogar. "Nadie deja el hogar hasta que el hogar // es una voz húmeda en tu oído // que te dice // vete, aléjate corriendo de mí, no sé en qué // me he convertido". Y tras el poema hubo música, de la mano de la directora del coro de la Fundación Mar de Niebla, Carmen Castillo Soria, que se arrancó a interpretar en solitario la canción "¿A quién le importa?", de "Alaska y Dinarama", en cuyo estribillo se sumaron todos los presentes para arropar a la intérprete en la plaza Mayor.

La comitiva contó con representantes institucionales, como la edil de Educación y Bienestar Social, la socialista Natalia González, o la edil de Urbanismo, Dolores Patón. También asistieron al encuentro en la Escalerona, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", que estuvo acompañado por varios miembros de su candidatura, como Lara Martínez, Constantino Vaquero y Carmen Eva Pérez, entre otros. También asistió el cabeza de lista por Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, que en su caso también estuvo arropado por miembros de su candidatura, como Alejandro Farpón, Cristina Trabanco o Yurena Sabio.