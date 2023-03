Luto en la abogacía por la muerte a los 66 años de Francisco Fanego, "una persona sensata y conciliadora"

La abogacía asturiana está de luto tras la repentina muerte del abogado gijonés Francisco Fanego a los 66 años. El letrado, con despacho en la avenida de la Constitución, llevaba casi cuatro décadas de ejercicio profesional y formó parte de la junta del Colegio de la Abogacía de Gijón de la mano del anterior decano, Sergio Herrero, durante su primer mandato, entre 2005 y 2010. En su trayectoria destacó en asuntos civiles, especializándose en temas de seguros de automóvil y accidentes de tráfico. Siempre fue "una persona querida en la profesión, con un planteamiento muy sensato y conciliador", destacaba el exdecano Sergio Herrero.

Fanego, que ayer lunes sufrió una aneurisma, se ganó el cariño y respeto de toda la abogacía, que en el año 2010 le distinguió por llevar un cuarto de siglo de colegiación. "Con él eran todo facilidades, ejemplificaba el compañerismo y la lealtad, sin duda es una gran pena. Cuando ayer comuniqué la noticia a toda mi junta directiva y a varios compañeros, lo que más se repetía era la pena y el dolor por su muerte. Era un amigo muy cercano y, de alguna manera, todos los colegiado compartimos esa idea y queremos transmitir un abrazo de cariño a toda su familia", aportaba el actual decano, Benigno Villarejo.

El abogado gijonés compartía despacho con su hermana, Mercedes Fanego. Fanego Abogados se encargaba de "las ramas del Derecho, que incluyen los problemas más habituales que afectan a empresas y particulares, tales como impagados, alquileres, comunidades de propietarios, humedades, bienes o servicios defectuosos, matrimonial, herencias, y por supuesto el ramo de la responsabilidad civil y seguro, en particular en materia de accidentes de tráfico". "Era una persona entrañable, amistosa, de fácil trato. Alguien con quien te gustaba relacionar porque nunca tenía un no", recordaba Villarejo, que el mismo lunes había estado hablando con Fanego por teléfono para organizar la tradicional marcha a Covadonga. "Estoy todavía en shock. Era el alma máter de esa excursión que este año cumplía su 25º. edición y quería hacer algo especial. Me dijo de tomar algo pero al final las prisas hacen olvidarte de lo importante, ahora pienso en si hubiésemos quedado a tomar el café ayer", valoraba Villarejo.

Fanego estaba casado María Aurora Castañón García y era padre de Jaime Fanego Castañón y Belén García-Barberena Laviano. Sus restos mortales descansan en la sala 8 del tanatorio de Cabueñes. El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana miércoles, a las 13.00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Begoña, de los padres Carmelitas.