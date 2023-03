"Sin más recursos y personal, se expulsará a la gente del sistema"

Sara Fernández (Oviedo, 1987) asume la presidencia del Colegio Oficial de Trabajadores de Asturias. Es profesional desde 2012 y tomará las riendas, a partir de abril, de una entidad con 1.026 colegiados. Su junta directiva tiene 14 miembros, todas mujeres. Ayer, el colectivo celebró un acto en la Laboral.

–¿Qué retos se marca?

–Buscamos que se siga reconociendo nuestra labor como piezas fundamentales del sistema de Bienestar y Servicios Sociales. Estamos viendo cómo se toman medidas que hacen que nuestra profesión quede diluida.

–¿A qué cree que se debe el retroceso del Estado del Bienestar?

–En parte, se debe a que es caro. Por desgracia, hay muchas necesidades sin cubrir, desde la infancia a los mayores; y de un alto porcentaje de personas con discapacidad. Eso requiere muchos recursos económicos para poder hacerlo desde la Administración Pública. Quizás habría que analizar a donde van los fondos y a dónde deberían ir. Lo que sé es que si la situación no se revierte el futuro será oscuro para quien tenga más necesidades sociales.

–¿Las carencias irán a más?

–Si no hay una respuesta pública potente a las necesidades sociales de todos los colectivos vulnerables y si la privatización sigue este camino solo podrán acceder a los recursos los que tengan capacidad económica. Es lo mismo que pasa con la Sanidad. Estos colectivos estarán en situaciones aún más precarias.

–¿Solo capacidad económica?

–No es solo una cuestión económica, sino también de quien tenga una coyuntura favorable para acceder a un sistema complejo. Los recursos públicos deben existir y tener personal suficiente, que no lo tienen. Las compañeras no pueden estar con la carga burocrática que ahora tienen porque así no se pueden atender las necesidades con el tiempo que hay que hacerlo. Es lo mismo que con la Sanidad Pública. Si cada vez hay menos profesionales y menos recursos la personas serán expulsadas de los Servicios Sociales porque no podrán acceder.

–O sea, la burocracia ahoga.

–La demanda de las compañeras de nuestra Junta que vienen de lo público es esa. El Trabajo Social requiere una burocracia inherente que es mucha, pero no hay personal suficiente. La burocracia tienen que ser el segundo eslabón y el primero la atención directa. La situación ahora mismo no es factible.

–A veces es muy complicado acceder a los recursos públicos. ¿Habría que simplificar?

–Sí, pero también tener personal para acompañar en los trámites. Cada vez se usan más aplicaciones y eso para los jóvenes es estupendo. ¿Pero qué pasa con los mayores? Todo esto lo que hace es que a las personas que no tengan las herramientas las saca del sistema. Muchos trámites son por telemáticos. ¿Pero cuántas personas que van a los Servicios Sociales lo tienen o saben usarlo? Hace falta personal que explique y acompañe o en su defecto lo haga.

–O sea, la digitalización puede echar a gente del sistema.

–Claro. Digitalizar es estupendo, pero o enseñamos a las personas a utilizar los recursos siempre que sea posible y si no habrá que crear una figura de acompañante. Hace años, en el Inem, la había. Hay un registro físico, pero la tendencia es tirar al electrónico. No imagino a un abuelo de 85 años solicitando una ayuda a domicilio de esta forma. No la pedirá o se agotará en el proceso.

–¿Qué tal ha sentado la renta básica?

–No vengo del ámbito público y no soy experta. Entiendo que, cuantas más ayudas, mejor. Se puede analizar si son suficientes o si son el camino. El Bienestar es empleo, vivienda, una economía que permita aguantar si no tienes trabajo... esto no se puede parchear con ayudas. Hacen falta medidas integrales. No nos podemos quedar ahí y cronificar.