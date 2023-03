El concejal de Foro Asturias Pelayo Barcia calificó ayer de "irrelevante" el Plan de Movilidad, avalado hace dos días por el Principado y cuya aprobación se espera para antes de que finalice el mandato. "Nace política, legal y administrativamente muerto. Es un documento no normativo, cien por ciento político e ideológico, que no obliga a nada ni a nadie a desarrollar o cumplir su contenido", dijo. Por ello, el edil forista considera que el documento "no deja de ser solo es una declaración de intenciones al final del mandato".

"Su aprobación persigue los mismos objetivos que el reglamento de laicidad: evidenciar las contradicciones dentro del PSOE y generar problemas o polémicas donde no las hay", considera el concejal de Foro respecto a la disparidad de criterios entre el gobierno local y la dirección socialista en la ciudad. "Mientras el candidato del PSOE (Luis Manuel Flórez, "Floro") dice que está abierto a un doble sentido en el Muro, este documento, votado por su partido, deja un solo carril enfrentado y unidireccional hasta Menéndez Pelayo", denunció el edil. Además, Barcia puso el foco en la ampliación de la ORA incluida en el documento. "A pesar de las promesas que decían lo contrario, contiene la ampliación de la ORA a los barrios de El Coto, Ceares, El Llano y Poniente", destacó el concejal forista, que calificó esa ampliación de la zona de pago por aparcar como "una aberración". Barcia dedicó el mismo calificativo a otras cuestiones previstas en el Plan de Movilidad, como implantar el doble sentido en las avenidas de Pablo Iglesias y de Manuel Llaneza. El concejal agregó que "además, el documento contiene muchas acciones que cuando la ordenanza de movilidad sea definitivamente anulada por los tribunales serán de imposible ejecución por carecer de marco legal".