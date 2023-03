El pintor gijonés Alberto Amez presenta sus nuevos paisajes llenos de espiritualidad

Alberto Amez (Gijón, 1963), cuyos cuadros comenzaron a tener notoriedad ya en su madurez, se ha convertido en una de las voces pictóricas más originales e interesantes del arte contemporáneo en Asturias. Este viernes, día 24, inaugura en la galería Arancha Osoro de Oviedo una nueva exposición individual, que lleva por título "Luz de umbra" y que agrupa una decena de obras, la mayoría de formato menor (30x40 centímetros).

"Son cuadros un poco oscuros. No tristes. De clave baja, que se llama. En tonos oscuros, de los que conocemos mucho por esta tierra, donde el lugar común habla de inviernos largos en los que se piensan cosas", indica Amez. Su obra podría describirse como paisajística, entre la pintura galante y la tradición de paisaje asturiano. Pero no es lo que parece. "Lo que yo hago, al final, son paisajes, pero con escenas mágicas, oníricas, espirituales. Intento darles un componente espiritual, un poco místico, que la pintura no se quede en el objeto, solo en un cuadro bello o estético", explica. La idea de lo trascendente, del alma, de lo inexplicable, flota en unos lienzos que son, a un mismo tiempo, rigurosamente clásicos y profundamente modernos. Y en todos ellos, Amez propone al espectador una observación lenta, un ritmo que se aparte del "acelerado de las pantallas". Las figuras de sus lienzos operan "como apariciones, como metáforas, como mitos o espectros. Hablan también de ese substrato que hay ahí debajo de la vigilia cotidiana y que normalmente lo tenemos aparcado, pero a veces te cambia la percepción y te llega una onda que trasciende y enriquece todo eso".

La obra que podrá disfrutarse desde el viernes en la galería Arancha Osoro es la más reciente de Amez, pintada entre el año pasado y los meses que llevamos de éste. La última exposición individual de este pintor gijonés fue en 2021, también en Arancha Osoro. Sus cuadro pudieron contemplarse este año en ferias en Madrid y Castellón de la mano de la galería Espacio Líquido y el año pasado una de sus obras, "Atardecer", entró a formar parte de la colección de Museo de Bellas Artes de Asturias, algo que Amez considera "un honor muy especial".

Amez, que está a punto de jubilarse como profesor de instituto, vive en su taller de pintor un momento especialmente fértil. "Ahora veo más claro lo que estoy haciendo. Antes era más un juego de pintura de paisaje y añadir figuras citando a la tradición de la pintura galante y haciendo incursiones incluso en el paisajismo costumbrista asturiano. Pero ahora he llegado a un componente espiritual con el que antes no sintonizaba o no podía intuir", explica. "Ahora tengo la sensación de estar en un territorio grande y de poder moverme en diferentes direcciones", pero siempre "desde la sinceridad conmigo mismo". Y así, como si siguiera "una luz encendida", Amez sigue investigando en busca de una pintura con "valor espiritual o religioso incluso, en el sentido de una religión individual".