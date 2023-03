Un plan "no vinculante", aún abierto a alegaciones, que incorporará planteamientos vecinales y que no pretende tener una versión definitiva hasta después de las elecciones, previsiblemente en junio. Esta es la hoja de ruta que el gobierno local trasladó ayer a los grupos municipales durante la comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente, en la que se debatió la reforma propuesta para las líneas de autobús dado a conocer a inicios de año y que ya ha provocado quejas entre vecinos y oposición. El gobierno local, por tanto, salió ayer al paso explicando que el estudio, realizado por una empresa externa, "es un plan cambiante" y abierto a sugerencias y con el que no se esperan realizar grandes cambios en lo que resta del mandato, quedando su ejecución final en manos de la próxima corporación.

El documento plantea un cambio general del sistema con líneas radiales, como hasta ahora, y otras perimetrales que conecten los barrios de manera más directa y sin pasar por el centro, pero entiende el gobierno que su aprobación final tiene aún pendiente incorporar los planteamientos vecinales. Cumpliendo con los plazos de alegaciones y la reelaboración del documento, de hecho, ya no se espera que pueda aprobarse una versión final hasta junio, por lo que su puesta en marcha no dependerá del actual gobierno. Quejas del PP El grupo municipal del Partido Popular, a través de su edil Ángeles Fernández-Ahúja, llevó a esta misma comisión una queja por el "evidente" problema que a su juicio ha causado la eliminación de unos 80 aparcamientos en Pablo Iglesias por las obras del carril bus y para el que por ahora no hay prevista ninguna medida concreta. "Esto pone de manifiesto la falta de planificación y responsabilidad del gobierno", lamentó la edil, que criticó que el gobierno está "obsesionado por echar a los coches de la ciudad" en base a su "ideología".