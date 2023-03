La Escuela Politécnica se suma a los retos de la industria 4.0 en Tailandia

La Escuela Politécnica de Ingeniería se asomó ayer a los retos que aborda Tailandia a través de la Industria 4.0 para automatizar los procesos productivos. El Aula Magna acogió la presentación del proyecto "Eramus+ ETAT Education & Training for Automation 4.0 in Thailand", del que forma parte la Universidad de Oviedo. El objetivo es poner en común retos entre universidades ubicadas al sur de Bangkok y otras del ámbito europeo. "Nos permite abordar cómo está cambiando la forma de producir y consumir. Ahora los ingenieros no solo deben ser técnicos, sino también creativos buscando soluciones ligadas a la responsabilidad social y la sostenibilidad en equipos multidisciplinares", resaltó Daniel Santos Rodríguez, vicerrector de internacionalización de la Universidad de Oviedo.

El proyecto apuesta por métodos de enseñanza innovadores, apostando por una base práctica. "Es una oportunidad de que los estudiantes se sumerjan en los últimos avances en este campo. No hay duda de que es una gran iniciativa para nuestra Escuela", resaltó Inés Suárez, directora de la EPI, que ayer recibió a profesorado procedente de universidades europeas como la de Portugal o Austria, además de varios centros tailandeses. Christian Madritsch, de la Carinthia University of Applied Sciences, explicó que el proyecto busca "mejorar la empleabilidad de los estudiantes" a través de la creación de laboratorios como entorno de aprendizaje práctico e inteligente. Una iniciativa ya aplicada en los centros de Bangkok y que quieren extender a Europa. Ayer tres grupos de investigación mostraron trabajos prácticos con aspectos similares. En el caso de la Universidad de Oviedo, con el profesor titular Felipe Mateos al frente, se abordó la integración de un sistema de automatización 4.0 con el envío de datos del PLC hasta la nube, con acceso global a su visualización sin tener que estar en una planta física.