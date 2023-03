El Grupo Covadonga celebra su quinta Stadium por su "gestión y el apoyo al deporte base de la entidad"

Familia, punto de encuentro, valores, motivación... Nadie mejor que los propios socios para explicar por qué su querido Real Grupo de Cultura Covadonga es desde ahora la entidad deportiva más laureada de España junto al Fútbol Club Barcelona. Ayer, los Premios Nacionales del Deporte, otorgados por el Consejo Superior de Deportes (CSD), concedieron a la entidad su quinta Copa Stadium, el galardón deportivo más antiguo del país, lo que les iguala con el club catalán por su contribución a la promoción y fomento del deporte en España. Su presidente desde 2016, Antonio Corripio, agradeció ayer "a todos los grupistas que han llevado el nombre del Grupo Covadonga a lo más alto durante sus más de 84 años de historia, sin olvidar a todos los profesionales del club sin cuyo trabajo esto no hubiera sido posible", con una mención especial a la Junta Directiva, que impulsó la candidatura. El premio reconoce

La fiesta de ayer en sus instalaciones fue solo un anticipo. El plato fuerte será en la entrega de premios, que se celebrará en el Palacio Real de El Pardo el próximo martes 18 de abril, cuando tendrá lugar un acto solemne presidido por los reyes Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. También estará presente el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. En su fallo, el CSD puso en valor "su fomento del deporte, especialmente base" y su capacidad para "mantener tanto su número de socios como los resultados deportivos pese a la crisis sanitaria de la Covid-19". Y destaca la gestión de la directiva. Esta Copa Stadium corresponde al año 2021 y se suma en las vitrinas grupistas a las conseguidas en 1954, 1975, 1988 y 2013. Fue un año complicado para el deporte por la pandemia, en el que el Grupo lideró el reto de consensuar medidas sanitarias a nivel regional y estatal que garantizasen la práctica deportiva segura.

Es una muesca más del loable impulso al deporte gijonés por parte de la entidad desde que se fundase en 1938. Lo mejor es escuchar a sus más de 38.500 socios. Desde los más veteranos a los más jóvenes. Todos guardan como un tesoro ese espíritu grupista. Para empezar, un grande del atletismo. José Arconada, exolímpico y técnico de esta sección, celebra que "este reconocimiento verifica que el Grupo se encuentra entre las mejores entidades de España. "Año tras año, este club está entre los mejores y a la vanguardia en lo deportivo tanto de base como de élite". En ese mismo sentido, Pablo Álvarez, responsable de la sección de natación recalca que "es un premio a un trabajo bien hecho de muchos años, un impulso al trabajo del día a día".

La candidatura grupista recibió el apoyo de 400 personalidades y entidades de todo tipo. Entre ellos, el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa de Gijón, Ana González, y los deportistas y grupistas, Saúl Craviotto, María López y Pablo Carreño. "Esta entidad trabaja por y para el deporte. Esta copa nos motiva y recarga las pilas. Fomenta en Gijón la diversidad del deporte, con una cultura y unos valores muy marcados. El Grupo es casi una ‘miniciudad’. Todos somos una familia y nos sentimos orgullosos de ser del Grupo", resume con atino Andrea Martínez, entrenadora de balonmano y responsable del Servicio de Apoyo al Deportista (SADE). Iván San Miguel, técnico deportivo de gimnasia, cree que "es un reconocimiento a la promoción del deporte base y su aportación a la élite". "El Grupo es un punto de encuentro más allá del deporte.Y los chavales prueban muchas disciplinas, una facilidad que no hay en ningún otro lado. Es algo que hace grande a este club", añade. Una última voz veterana. La de Ángel Villa, presidente de la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias y técnico grupista: "La Copa supone un gran prestigioso y refrenda la institución. He estado como juez en todas las partes del mundo y aseguro que no existe ninguna otra entidad como el Grupo. Con tantos socios, actividades, cursos... Son unos valores y una mentalidad únicos. Es un reconocimiento completamente merecido".

A pesar de su juventud, la hornada más joven coincide con sus mentores. Álvaro García, socio "de toda la vida" y gimnasta de 14 años, cree que "el esfuerzo del día a día ha tenido su recompensa". "El Grupo es una familia. Muchos hemos nacido casi siendo socios. Venimos aquí a entrenar todos los días, salvo el domingo. Eso crea un vínculo especial con la entidad y la gente", añade su compañera Carolina Martín. Son motivos con peso de sobra para que el Grupo se haya impuesto a las más de 150 candidaturas recibidas por el CSD, una cifra nunca antes alcanzada para estos galardones que cuentan con la valoración de un jurado compuesto por representantes del Comité Olímpico Español (COE) o el programa ADO, entre otros organismos, además de deportistas de alto nivel, federaciones deportivas y competiciones profesionales, entre otros. "Son muchas horas compartiendo momentos con nuestros amigos. No son solo los entrenamientos. Es ir a la piscina, estudiar en la biblioteca... Son muchas vivencias que recordaremos de mayores", confiesa la joven Amaia Ceñal. Al otro lado del suelo del gimnasio, Carlos García y Juan Sampedro también tienen claro lo que supone obtener la Copa Stadium: "Es algo para enorgullecerse porque somos grupistas desde que tenemos uso de razón. Y es un premio también para Gijón. Nos motiva para seguir y creer en esa mentalidad abierta que da el deporte". La quinta Copa Stadium ya es una realidad.