Hoja de Lata, una década acercando la lectura

Un muñeco de hojalata, esa figura que se identifica con el nombre de la editorial, que asoma en forma de gigante por la bahía gijonesa, con el entorno de Poniente y el Puerto Deportivo, y con el lema "10 años dando la lata". Es la viñeta que acompaña una guía en la que aparece el último proyecto de la editorial gijonesa Hoja de Lata, que ha lanzado una colección especial para celebrar sus diez años de vida, con sus "10 títulos imprescindibles" que irán viendo la luz desde ahora y hasta el mes de noviembre. "Se muestra la esencia de nuestra editorial, nos ha costado muchísimo hacer la selección, hay algunos que nos pesa mucho que no estén. Son todo libros que publicamos en su momento, bien por su impacto o significado, o porque pasaron algo desapercibidos por circunstancias", cuenta Laura Sandoval, una de las dos mitades junto a Daniel Álvarez Prendes de Hoja de Lata.

La celebración de los diez años llega tras una notable trayectoria. Han publicado 90 libros de narrativa, 13 de ensayo y 7 en asturiano. Su fuerte son las traducciones. "Apostamos por gente que estuviera teniendo éxito en sus países de origen y aún no los hubieran publicado en España, siempre fuimos un poco a personas con un poco más de renombre", comenta Daniel Álvarez, que resalta también que el paso de los años les ha permitido poder sumergirse en otros proyectos: "Ahora que ya estamos más asentados podemos ir consiguiendo esa libertad para hacer otras cosas". Y explica el motivo por el que no han podido centrarse especialmente estos años en la publicación de obras de autores noveles: "Te exigen más reflexión, al final no podemos pararnos a leer muchos libros que nos puedan llegar para seleccionar".

La celebración de su década de trabajo la hacen con diez libros que estarán en la calle desde ahora y hasta noviembre. Los dos primeros están fijados para ahora en marzo, "Tea Rooms. Mujeres obreras", de Luis Carnés; y "Arraianos", de Xosé Luis Méndez Farrín. En abril será el turno para "Cartas de Elinore", de Elinore Pruitt Stewart. Para mayo quedarán "El río sin descanso", de Gabrielle Roy; y "Memoría del vacío", de Marcelo Fois. Para el fin del verano, en septiembre, estará "El caso de Betty Kane", de Josephine Tey. En octubre habrá partida doble, con "Triología Working Class", de Alberto Prunetti; y "Cluny Brown", de Margery Sharp. Y para noviembre cerrarán "Memoria del frío", de Miguel Martínez del Arco; y "Betty", de Tiffany McDaniel.

¿Y por qué estos títulos? "Ha sido una decisión muy difícil, pero por ejemplo está ‘Arraianos’, el primero del catálogo, es una declaración de intenciones. Es un autor muy potente de literatura en gallego, propuesto al Nobel, que quizás en el resto de España no tuvo la repercusión que merece", contesta en primer lugar Laura Sandoval, antes de ahondar en otras obras. "Está la de la autora Margery Shap, rescatada de principios del siglo XX, unas comedias sociales británicas encantadoras. O la obra ‘Tea Rooms’, nuestra joya de la corona, de la Generación del 27, estuvo 80 años olvidada y ahora es una de las grandes", afirma Sandoval, antes de apuntar también: "También rescatamos otras más desapercibidas, como ‘Memoria del vacío’, de un autor de Cerdeña maravilloso, que creemos que es un librazo que nos marcó, y que queremos que tenga esa visibilidad".

Hoja de Lata, tras diez años de recorrido, ha cumplido con creces sus expectativas. "Los comienzos fueron complicados, pero muy ilusionantes. Estamos muy satisfechos con todos estos años", cuenta Daniel Álvarez Prendes, que también hace un guiño al comienzo, cuando ambos eran libreros y la crisis económica les dejó sin trabajo y montaron entonces este nuevo proyecto. "Siempre vamos a estar muy agradecidos a LA NUEVA ESPAÑA", comenta Álvarez, que recuerda aquel primer artículo: "Fue el primer diario que nos dio voz con un artículo que llevaba el siguiente titular: ‘Un parado gijonés crea la editorial Hoja de Lata con el dinero de su despido’. Gracias a ello notamos el apoyo de gente que no conocíamos".

No obstante, pese a que ya han podido asentar su editorial, ambos continúan caminando con prudencia entre la ilusión y la alegría de haber llegado a estos diez años. "En este sector nunca puedes estar tranquilo, no hay estabilidad, cada año nos la jugamos con los títulos, si gustan bien, y sino vamos a sufrir, tienes esa tensión constante de que puedes fallar. Es un sector con muchísima oferta, para un público mas o menos estable, pero no conseguimos que se incorpore mucha más gente porque hay mucha competencia de ocio, desde Netflix, el cine o mismamente el fútbol", concluye Daniel Álvarez Prendes.