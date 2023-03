Los servicios de Cabueñes se unen para reducir infecciones por vías intravenosas

Los sanitarios lo llaman "capital" o "patrimonio" venoso porque saben que es un bien finito y de difícil recuperación. Los accesos vasculares, las vías y catéteres que facilitan la dispensación de tratamientos intravenosos a pacientes, son, pese a su utilidad, una fuente recurrente de infecciones, especialmente, en pacientes de edad avanzada. Y su abordaje ha motivado ayer y hoy una cumbre en la Laboral, capitaneado por el Hospital de Cabueñes y la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes, con decenas de sanitarios inscritos de dentro y fuera de la región. El objetivo es consensuar nuevos abordajes técnicos que ayuden a evitar, cuando se pueda, el "abuso" de la colocación de estas vías y, también, poner en común nuevas técnicas que reduzcan sus efectos secundarios asociados. "Hasta hace unos años, los accesos vasculares, los tradicionales, eran bastante simples en su manejo, pero con los avances tecnológicos están surgiendo mecanismos más sofisticados que ahora exigen una formación específica", destacó Pablo Fernández, consejero de Salud, presente en el acto de inauguración.

La cita, que termina hoy, cuenta con la participación de decenas de ponentes de Galicia, Cantabria y León, aunque con un especial protagonismo de expertos asturianos. En la sesión inaugural participaron, además de Belén Suárez y Jorge de la Vega, secretaria y presidente de la asociación promotora, Clavel Arce, directora médica de Cabueñes, que destacó lo "indispensable" que es hoy en día el tratamiento intravenoso tanto en el ámbito hospitalario como en cuidados domiciliarios. "El problema es que los vasos del sistema circulatorio son un capital único, para toda la vida, y fácilmente deteriorable y de difícil recuperación", razonó, explicando así la importancia de que el hospital gijonés capitanee iniciativas formativas como esta.

Samuel García, internista de Bilbao, fue el ponente inaugural de esta primera sesión. Explicó que él, como médico, tardó años en darse cuenta de que su especialidad tendía a "abusar" de este tipo de procedimientos, y defendió la importancia de apostar por tratamiento orales cuando sea posible para evitar comprometer este capital venoso finito. Él se formó casi por su cuenta, probando a pincharse vías junto a otro compañero de su servicio –llegaba a casa con los brazos magullados y su familia se llegó a preocupar, según confesó entre risas–, y acabó especializándose en este tipo de procedimientos con la ayuda de ecógrafos. Las jornadas continúan hoy con ponencias durante toda la mañana.

El centro de Nuevo Roces, sin actos públicos para evitar "electoralismos"

Las obras para construir el consultorio de Nuevo Roces se mantienen en plazo y comenzarán de manera inminente, con avances visibles antes de las próximas elecciones, pero no acogerá un acto formal de colocación de la primera piedra para evitar enviar un posible mensaje "electoralista". Así lo señaló ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández, durante su participación en las Jornadas de Accesos Vasculares de Asturias que se celebran hasta hoy en la Laboral. El consejero señaló que a su equipo no le parecía "adecuado" celebrar un acto público en época de campaña, pero espera que los resultados hablen por sí mismos. "Las obras no se retrasan; voy a dejar que la gente vea cómo empiezan y ya entonces nadie podrá ponerlo en duda", señaló. Las obras se adjudicaron en agosto del año pasado y su adjudicación, en manos de la empresa gallega Citanias, se aprobó el pasado mes de enero. El proyecto, tras la última revisión de precios –se temía que la licitación quedase desierta, como pasó con la ampliación de Cabueñes en un primer intento– se actualizó con un presupuesto de 4,3 millones de euros.