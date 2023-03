Carmen Yáñez: "Para mí la poesía es una forma de buscar respuestas y dejar huella"

En el rincón de Luis Sepúlveda, en el que aparecen fotos donde muestra sus sonrisa, Carmen Yáñez, su viuda, protagonizó uno de los actos destacados de la jornada del "Poex" en Gijón. "Me siento muy en casa, en un lugar realmente lindo e ideal para la poesía. Me gustan estos lugares íntimos para entregar y recitar la poesía", destacó la viuda de Sepúlveda, que habló en una conversación con Beatriz Rato sobre el poemario "Sin regreso", que Yáñez publicó hace cuatro años. "Estoy acompañada de la sonrisa de mi Lucho, me sobrecoge, pero me siento muy bien, porque estoy rodeada de su literatura y de todo lo que creó", subrayó la escritora chilena.

Patria, exilio y hogar son algunos de los cimientos sobre los que se edifica la mirada de Carmen Yáñez en este trabajo, a cuyos orígenes se refirió la autora. "Partió de esa reflexión que tenemos los emigrantes, que siempre tenemos la maleta lista para regresar", cuenta Yáñez, antes de añadir: "Estaba en un país que no era hispanohablante (en referencia a Suecia ), totalmente diferente, y ahí ahondó más mi nostalgia por el idioma". Y apuntó también otra idea, en referencia al concepto de patria. "Hay gente que se apodera de la patria y del himno nacional, pero es algo que tiene que ser de todos, porque entonces los que no nos sentimos parte de eso pues lo acabaremos rechazando". La viuda de Luis Sepúlveda también se refirió a sus orígenes en la escritura. "Mis hermanos pintaban y lo hacían muy bien, pero yo no sabía, así que pintaba con las palabras", detalló. Y contó también alguna anécdota en cuanto a su proceso creativo: "Soy super distraída, en especial en las cosas de la vida diaria, la banalidad de las cosas hace que a veces se me pasen, como cuando estoy escribiendo y se me quema el arroz". Con respecto a sus motivaciones para escribir, Yáñez confesó: "Soy una persona muy tímida, para mí la poesía es una respuesta a todo, es la mejor forma de describirme". Y añadió lo que supone este género: "Es una forma de dar respuestas, buscar certezas y dejar testimonio. Y también de dejar huella, para que quede de alguna manera la mirada que tengo". El "Poex Gijón" celebra hoy y mañana sus dos últimas jornadas. Abraham Guerrero y Julia Navas estarán entre los protagonistas de hoy, el primero, a las 17.00 horas, en el Toma 3, y, la segunda, a las 18.00 horas, en el CMI de El Llano, mientras que mañana la clausura llegará a las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, con la representación de "Eterno Federico".