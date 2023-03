El comité de Emtusa y la FAV exigen parar el cambio de líneas: "No es el momento"

La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana y el comité de empresa de Emtusa no alegarán al documento contratado por la empresa municipal en el que se plantea un cambio general de líneas. Y no lo harán porque ayer anunciaron su desvinculación oficial de un plan que tildan de "perjudicial y reduccionista" y que, a su juicio, debe "paralizarse" hasta, al menos, después de las elecciones. Reprochan vecinos y trabajadores que la empresa les haya dado solo un mes para aportar ideas a un documento "que se demoró durante un año" y que plantea un modelo que no les convence porque "elimina o trocea líneas muy rentables" o las "reduce de manera general" y porque "deja sin servicios a zonas enormes en algunos barrios". "Además, no es el momento. El estudio recoge una buena valoración del servicio por parte de los usuarios y no entendemos que se quiera cambiar algo que funciona sin mejorar nada", destacó Manuel Cañete, líder vecinal.

Sergio Álvarez, del comité de Emtusa, explicó que su grupo "se alarmó" cuando pudo leer "por fin" un documento que plantea "partir líneas" y blindar una flota de autobuses "insuficiente". "Se habla mucho de que debemos apostar por el transporte público, y es verdad, pero para hacerlo tiene que haber una financiación y una planificación", destacó el sindicalista, que explicó no entender por qué no se está priorizando la renovación de la flota, "muy envejecida". "Hay autobuses circulando con más de un millón de kilómetros", lamentó, y recordó que, aunque defiende la compra de vehículos eléctricos, cada uno ronda "los 750.000 euros", por lo que una apuesta real por la electrificación de toda la flota no puede ser un objetivo a corto plazo. Comité y vecinos han redactado un comunicado conjunto para explicar su desvinculación de este plan de Emtusa. En él reprochan también que el documento no incluya "una solución próxima a variables tan importantes" como el metrotrén, el vial de Jove y el futuro hospital en Nuevo Gijón, entre otros. Piden "posponer cualquier decisión" hasta después de las elecciones y, al próximo gobierno local, le exigen crear "una mesa de trabajo" para elaborar una hoja de ruta consensuada. "El comité, que representa a los trabajadores, y nosotros, que somos los usuarios, somos los que mejor conocemos el servicio", razonó Cañete, quien reprochó también que el plan parezca apoyar la creación de un intercambiador en El Humedal, lo que a su juicio sería una "estación blanda" que "va en contra del modelo real, que sería sacar el transporte del centro siempre que sea posible".