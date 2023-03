"Haría desaparecer para siempre a Putin para ver si acaba la guerra de una vez"

Salvador Vicent, conocido artísticamente como Yunque, es un mago famoso por sus colaboraciones en el programa de televisión "El Hormiguero". Este domingo, ofrecerá su espectáculo "Origen" en el teatro de la Laboral, a partir de las 18.00 horas.

–¿Por qué Yunke?

–Mi abuelo era herrero y trabajaba sobre el yunque. Era algo que quedó ahí, como un mote, que decían mis amigos. Y luego se quedó como mi nombre artístico.

–¿De pequeño quería ser herrero o ya tenía claro que iba a ser mago?

–Ya me gustaba de niño la magia. Era algo que me fascinaba, pero no sabía que podía ser una profesión hasta que empecé a practicar y empezar a hacer actuaciones en mi pueblo. Llegué a participar en un congreso nacional. Y a partir de ahí, ya no paré.

–¿Recuerda su primer truco?

–Mi primera ilusión fue con unos palillos de un mondadientes. Tenían unos puntos pintados y al pasar la mano aparecían y desaparecían. Era un juego muy vistoso, fue lo primero que vi de magia, me alucinó mucho, hasta el punto de que pensaba que tenía poderes realmente con lo que estaba haciendo.

–¿Qué tiene la magia para que cautive tanto a jóvenes como a no tan jóvenes?

–Fascinación y asombro. Ves algo que es imposible y sabes que la persona que lo está haciendo no tiene poderes. Sin embargo, ese algo incomprensible te asombra. La magia tiene algo que atrapa a todo el mundo. Su lenguaje es universal, tiene mucha poesía, plasticidad, entretenimiento, diversión e ingenio. Es un arte muy completo.

–¿Es más necesaria ahora que nunca la ilusión?

–La gente está necesitada de ilusión. El arte de la magia es necesario en la sociedad, más aún después de pasar una pandemia o situaciones de crisis complicadas. La gente tiene muchas ganas de salir a un restaurante, pero también de consumir arte.

–Cuénteme que se encontrará el público en "Origen".

–Una degustación de mi espectáculo, con cosas tanto pequeñas como grandes. Son juegos de muchísimo impacto. Se llama así porque recuerda un poco a mi origen, cuando vi a un señor lanzando cuchillos y me impactó muchísimo. Y fue lo que me llevó a querer actuar. Antes, me sorprendió ver trucos de magia, pero este me animó a dedicarme a ello. En este espectáculo encontrará el público el origen de la magia. Y un juego: el número de "El hombre de Vitruvio".

–¿Es su número preferido?

–Sí. Me ha costado muchos años sacarlo. Son años de experiencias. Consiste en que salgo al escenario y mis piernas se separan del tronco. No hay ninguna caja, ni tela que cubran. Está todo a la vista del público. Se llama así por el dibujo de Da Vincci.

–¿Qué es lo que más le engancha al público?

–Lo inesperado. Porque ya se sorprende cuando saben lo que va a pasar, pero no saben cómo ha sucedido. Pero, cuando haces algo inesperado, es algo que les encanta, sea una aparición o desaparición, una metamorfosis o un traslado. Siempre intento que el público no sepa lo que va a pasar.

–¿Hacia dónde evoluciona la magia?

–Lo que más está funcionando ahora son los audiovisuales. Es algo fundamental. Es básico tener, por ejemplo, una proyección de vídeo. El público lo reclama en estos tiempos en los que estamos tan adaptados e incluso adictos a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Eso consigue hacer muy ameno y dinámico el espectáculo.

–Se le conoce mucho por su papel como colaborador del programa de televisión "El hormiguero". ¿Cómo ayuda este soporte para difundir la magia?

–Ahora, hago menos apariciones. Es un formato que funcionó muy bien y con un ritmo muy vertiginoso desde su comienzo. Llevo más de 70 programas y esas piezas te ayudan a entender lo que la gente demanda. Ayuda muchísimo.

–Pregunta comprometida para acabar. ¿A quién haría desaparecer para siempre con sus poderes?

–A Putin. Para ver si se termina todo esto de la guerra de una vez. Es una pena que en el siglo que estamos aún tengamos guerras. Parece mentira que no hayamos aprendido nada del pasado, que continuemos igual. No entiendo que alguien se pueda ofuscar por motivos como ganar terreno. Me parece una locura.