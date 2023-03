Moriyón promete socorristas todo el año y recuperar el balneario del Muro

Salvamento todos los meses del año, construir una nueva central para los socorristas, dotar al paseo de más servicios públicos e instalar duchas y lavapiés en todas las escaleras, recuperar el balneario del Muro de San Lorenzo y potenciar los deportes náuticos. Estas son varias de las líneas generales del Plan de Calidad de Playas presentado este viernes por Foro Asturias, con su candidata a la Alcaldía, la exregidora Carmen Moriyón, a la cabeza, ante un nutrido grupo de representantes de escuelas de surf, socorristas y federaciones deportivas. El objetivo es convertir los tres arenales urbanos «en los mejores del país». «Contribuir a que nuestras playas presenten las mejores condiciones, no solo a nivel de servicio, sino también de seguridad, será un punto de inflexión de cara a aprovechar al máximo su potencial», valoró Moriyón.

El proyecto, desgranado por el presidente local de Foro, concejal y número dos de la candidatura, Jesús Martínez Salvador, pivota sobre nueve claves, pero está abierto a mejoras y propuestas que esta tarde ya comenzaron a surgir durante el turno de preguntas. Una de las apuestas más ambiciosas será tener salvamento de playas todo el año, lo que implicaría aumentar hasta 250.000 euros el gasto en personal. Una cuantía «asumible» y que redundará en «un mayor beneficio». «Supondría poner fin a la rotación de los socorristas y eso atraería a Gijón a los más cualificados logrando un servicio más profesional», destacó Martínez Salvador en el acto, que tuvo lugar en el restaurante Bellavista.

La idea, a la que se suma reformar la central de salvamento de la escalera 12, pasa por contar con ocho socorristas de diciembre a febrero y con catorce los meses de abril, mayo, octubre y noviembre. Para la temporada central de baños, de junio a agosto, serían 51. Habría 30 efectivos en septiembre. Todos ellos estarían repartidos por las playas urbanas, pero también podrían estar pendientes y llegar con premura en caso de necesidad a las rurales. «Con la moto podemos movernos rápido, y si hay mala mar podemos estar más pendientes de Estaño o Peñarrubia», matizaron los socorristas presentes en el acto de Foro.

Crear un gran club municipal de deportes acuáticos y una escuela de surf dependiente del Patronato Deportivo Municipal es otra de las propuestas de Foro, que promete la recuperación del balneario. «Tiene los metros y las instalaciones necesarias para que, por una pequeña cuota mensual (simbólica para garantizar el mantenimiento), los usuarios tengan los servicios necesarios a pie de playa para practicar su deporte», explicó Martínez Salvador sobre una iniciativa que cosechó mucho apoyo entre los presentes. En el apartado deportivo, también se apuesta por la práctica del voleibol manteniendo las redes y las pistas durante todo el año.

Y, para reforzar la apuesta deportiva, Foro quiere crear el Gran Premio Gijón de Surf de la mano de la Federación Asturiana «para que los deportistas escolares y los aficionados puedan presenciar una competición con surfistas profesionales». «Es una forma de cerrar el círculo respecto a un deporte muy arraigado en Gijón y que ahora es olímpico», añadió Martínez Salvador, que también puso sobre la mesa la posibilidad de albergar una cita nacional de nadadores en aguas abiertas.

Exigencias al Puerto

En lo que se refiere a los servicios, los foristas impulsarán la instalación de más duchas, perchas y lavapiés en los arenales de Gijón, así como contenedores selectivos de residuos y también más baños públicos en los paseos marítimos de las tres playas urbanas. Además, plantean impulsar una aplicación para dar información al usuario en tiempo real (mareas, información meteorológica, calidad y temperatura del agua).

Conseguir la bandera azul también está incluido en el plan. Los foristas pusieron en valor la calidad de las aguas de baños a raíz de la puesta en marcha del pozo de los Hermanos Castro, los controles de vertidos y el arreglo del colector de Peñarrubia. Fue a raíz de la contaminación del mar donde los foristas hicieron autocrítica. «Como tenemos experiencia en gestión, debemos empezar por aquello que no se hizo o no salió bien. La contaminación de la playa nos quitó horas de sueño porque no estábamos centrando el tiro», reconoció Moriyón, que prometió cuidar «las tres joyas», en referencia a San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal, si vuelve a la Alcaldía.

En este apartado, y a preguntas de los presentes a cuenta del carbón que aparece en San Lorenzo, la candidata de Foro señaló directamente a El Musel, asegurando que, si es alcaldesa, será «beligerante». «Todos sabemos de dónde viene, diga lo que diga el puerto. Solo cabe ponerse de frente y exigir medidas», añadió Moriyón, que hizo extensible esa posición a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a cuenta del saneamiento de los ríos del concejo.