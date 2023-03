Orgullo grupista por la quinta Copa Stadium: "Es un premio a la defensa del deporte base y la diversidad"

La felicidad desborda el Grupo Covadonga por su quinta Copa Stadium. Socios y responsables festejaron ayer la concesión de este reconocimiento, que sitúa a la entidad como la más laureada de España, junto al Fútbol Club Barcelona. "Es muy merecido, son muchas décadas de trabajo bien hecho", aseguran los integrantes de esta gran familia de más de 38.000 socios. "Realmente es un reconocimiento muy justificado porque el Grupo Covadonga es un gran club. Incluso más que un club", destacó ayer la alcaldesa, Ana González, que considera "una inmensa alegría" el galardón a una "labor encomiable". El presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, se sumó a las felicitaciones: "Somos afortunados de tener una entidad como el Grupo". El club rojiblanco luce en sus vitrinas dos Stadium.

El ecosistema deportivo en el Grupo es muy variado, pero a la vez la idea del "sentimiento grupista" es similar para cualquiera que vista el chándal rojo. Falo Rodríguez, responsable de la sección de hockey de la entidad, destaca que la Copa Stadium ayudará a poner el foco, precisamente, en esos deportes normalmente considerados minoritarios pero que sí tienen protagonismo en el Grupo. "Para mí, esto es un premio a la diversidad", asegura. Su sección cuenta con 390 deportistas federados, con 160 niños de hasta 12 años y otros 80 de entre 12 y 18 años. Rodríguez, responsable desde 2003, se considera grupista "de nacimiento" y defiende orgulloso una disciplina que, asegura, enseña valores muy concretos a sus deportistas. "Los niños que juegan al hockey aprenden la importancia del trabajo en equipo, pero también a saber que con los sticks que manejan pueden hacerle daño a un compañero. Es una manera de hacerles responsables de sus decisiones", indica.

A otros 201 federados, en este caso tenistas, supervisa María José Echenique, otra veterana de la entidad, que explica que para su sección el premio nacional supone "una alegría enorme" que, espera, ayudará a "valorar realmente" la esencia del Grupo. "No sé si somos realmente conscientes de lo que tenemos aquí. Yo he visto muchos clubes de otras ciudades y no es nada habitual uno como este, con tantas secciones tan potentes", asegura. Del tenis, señala, el gran valor de aprendizaje para los más pequeños es el sacrificio individual, pero también la importancia de "compartir" las victorias propias con el resto del equipo: "Y la disciplina".

José Arconada es responsable de la sección de atletismo, un deporte que, explica, exige también una disciplina personal muy desarrollada y que solo da buenos resultados cuando los aprendices logran desarrollar una rutina de entrenamientos diaria. "Ese compromiso de todos los días es una gran fortaleza para cualquier chaval", destaca el entrenador, que supervisa los avances de unos 120 deportistas federados y de un centenar de niños. La Copa Stadium, para él, "es un premio más que merecido" y, destaca, "reconoce la labor de todos los entrenadores" de la entidad.

La sección de balonmano está en manos de Chechu Villaldea, otro grupista de largo recorrido. Él también habla de "orgullo" por la quinta Copa Stadium y es él quien defiende esta idea del reconocimiento a la capacidad de elección. "En ese sentido, ser parte del Grupo es un lujo porque están presentes casi todas las disciplinas deportivas. Y esa cultura deportiva, después, va pasando de padres a hijos y se hereda de generación en generación. Por eso tanto este premio como la idea de ser grupista supone un orgullo para cualquier socio", defiende el responsable, que entiende que esta variedad temática es "la gran ventaja" del Grupo respecto a otros clubes de España. En balonmano constan unas 165 licencias, una treintena de niños y otros 40 alumnos del colegio Clarín cuyos entrenamientos dependen de la entidad gijonesa. Todos aprenden, a juicio de Villaldea, el valor de la "nobleza" de un deporte que enseña "a ser ambicioso", pero también la importancia "del compromiso y el respeto".

Luis Rollán, responsable de pádel, supervisa una sección que él defiende como particular. Con una escuela con más de 30 alumnos, diez equipos oficiales con unos catorce integrantes cada uno y otros más de 300 jugadores que acuden a cursillos, el pádel que se enseña en el Grupo hace que los más pequeños aprendan una idea del diálogo muy concreta. "No dependes de ti mismo, pero tampoco está cubierto por todo un equipo. Dependes de tu compañero, y él de ti. El pádel es un intercambio de opiniones, pero con una raqueta", asegura el entrenador, que entiende que esta disciplina, para los jugadores más jóvenes, enseña a controlar las emociones propias y a comprender y ayudar con las de los demás. Sobre la Copa Stadium, Rollán destaca que este quinto reconocimiento viene a premiar la gestión y nivel del Grupo de hoy, pero también el recorrido histórico de una entidad que recibió este premio por primera vez en 1954. "Hay clubes que aparecen y desaparecen, pero haber logrado la continuidad durante tantos años, haber sabido mantener el nivel, es lo que nos diferencia", defiende.

El Grupo Covadonga, con sedes en Las Mestas, Emilio Tuya, el paseo de Begoña y Mareo, "es uno de los mejores clubes deportivos de Europa y, quizás, del mundo", según el edil de Deportes, José Ramón Tuero. "Es una suerte para Gijón tener una ciudad deportiva dentro de la misma ciudad", cuenta. "Este reconocimiento es un motivo de orgullo para Gijón y Asturias. Somos afortunados por contar con una entidad que está a la cabeza del deporte en España. Su fomento de la práctica deportiva, a todos los niveles y edades, enriquece a nuestra ciudad y muestra el poder transformador del deporte para superar cualquier tipo de dificultad", señala, por su parte, David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting.