El Cholo saluda a la primavera

A rebosar. Así estuvo toda la tarde de ayer la popular cuesta del Cholo, donde decenas de jóvenes se dieron cita para disfrutar el tiempo primaveral junto a los establecimientos de esta emblemática zona de Cimadevilla. "En un mes de marzo, no se recordaba así desde antes de la pandemia", aseguró Natalia Vidal, que se acercó con un grupo de amigas. "Venimos a tomar sidra y a pasar un buen rato. Después, iremos a cenar al barrio del Carmen. Con esta temperatura da gusto disfrutar de Gijón", añadió esta estudiante de Biología, vecina de Laviada.

Cerca de ella, pasaban el rato José Miguel González, Juan Luis Gómez y Pedro de la Huerta, todos ellos de La Calzada. "Muchos viernes nos quedamos en el barrio, pero esta vez decidimos venir hasta el Cholo por el buen tiempo", comentó Gómez, mientras apuraban una botella de sidra y un paquete de cacahuetes. "Es uno de nuestros rincones favoritos de la ciudad por el ambiente que hay. En invierno es difícil coger un día realmente bueno para estar por la zona, pero ahora ya es primavera", subrayó De la Huerta, que trabaja en un taller de coches. "No veníamos desde octubre. Y tampoco esperábamos que hubiera tanta gente porque todavía es marzo", añadió.

El trasiego de jóvenes fue una constante durante toda la tarde por los locales hosteleros de la cuesta. En esta ocasión, faltaba El Mercante, que hace meses sufrió un incendio y aún se encuentra en plena reforma para la reapertura. "Lo bueno de este lugar es que puedes entrar a los bares y sacar la consumición para estar tranquilamente con los amigos", indicó Sara Solís, vecina de El Llano, que se dejó caer por la cuesta del Cholo junto a su novio, el sierense Alejandro Rey. "Se puede decir que somos unos clásicos del lugar", subrayaron. "Siempre que podemos, nos pasamos para pasar un rato; nosotros dos o con otros amigos", remataron.

En el tránsito de las Ballenas, tomaba una caña Valentín Camblor, residente en el centro de 21 años. A su lado, varios de sus "mejores amigos". "No hay nada en Gijón como el Cholo. Aunque en verano se está mucho mejor porque los días duran más y hay más calor", indicó. No obstante, asegura que procura pasarse por esta zona de Cimadevilla siempre que puede. "Incluso granizando he estado. Este sitio tiene algo especial", subrayó.

La eclosión de la primavera ya se deja notar en una de las zonas hosteleras más concurridas de Gijón, que además también es una de las favoritas de los turistas. Ayer, era el caso de Raquel Domínguez, una madrileña que nunca antes había estado en Asturias. "Se está muy bien y es algo diferente. He hecho muchas fotos para mi Instagram", subrayó. Como ella, muchos eran los jóvenes que captaban con su móvil la multitud arremolinada en este popular enclave. A partir de hoy, más hoy con el cambio de hora, las aglomeraciones prometen ser una constante. Una tradición no escrita que se repite año tras año.