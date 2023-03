El Grupo de Cultura Covadonga ha decidido recurrir al Tribunal Supremo las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TJSA) que revocaron sendas resoluciones del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gijón que habían dado la razón al club en su batalla judicial contra la eliminación del anillo navegable prevista en el plan de renaturalización del río Piles que impulsa el Ayuntamiento de Gijón, obra que se ejecutará con fondos europeos.

La entidad había interpuesto sendos contenciosos contra dos contrataciones municipales de informes sobre el río. Una de ellas fue el encargado a las consultoras Magna Dea y Taxus Medio Ambiente para la redacción del proyecto de renaturalización del Piles, al considerar el Grupo que en los pliegos de la licitación existía una voluntad manifiesta de eliminar de manera definitiva el anillo navegable, en contra de la voluntad del Pleno municipal. La otra contratación impugnada fue la adjudicación directa a la Universidad Politécnica de Madrid del diagnóstico ambiental y propuesta de renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peñafrancia.

La jueza de instancia dio la razón al Grupo, entrando en el fondo del asunto. El TSJA revocó ambas sentencias al considerar que el Grupo no tenía derecho a pleitear dado que no era un potencial licitador de ninguno de esos contratos adjudicados directamente por el Ayuntamiento, con lo que directamente no le afectaban las adjudicaciones.