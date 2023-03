"La inmigración es una realidad muy cruda que debe visibilizarse"

El gijonés Luis Fernández Vaciero acaba de publicar su segundo libro, "Azul turquesa sobre negro azabache", una novela que aborda el problema de la inmigración y que presentará el próximo martes a las 19.00 horas en un acto en el Ateneo Jovellanos en la Escuela de Comercio, donde estará acompañado por el abogado Alfonso Paredes.

–¿Qué le espera al lector?

–Es una novela que tiene la peculiaridad de que dos de sus protagonistas son inmigrantes ilegales, llegados de Camerún en patera a España. Y hay un tercer protagonista, que es una persona de más o menos la misma edad, que está pasando por una crisis vital. Son historias que se cruzan y dan lugar a una trama de aventuras e intriga. El tema de fondo de la novela es la búsqueda de la felicidad.

–Muestra ese duro salto de África a Europa. ¿Lo transmite con crudeza?

–Para escribir esta novela me he documentado mucho, he visto todo lo que rodea a las mafias y la inmigración. Me he asomado a una realidad muy dura, llena de historias muy crudas, que se deben visibilizar. En la novela abordo ese tema sin edulcorantes, en plan esto es lo que hay. Pero, al mismo tiempo, pretendo resaltar la humanidad de los personajes, meterme dentro de cada uno. Trato, en definitiva, de contar historias de personas. Porque brillan de una manera o de otra, para bien o para mal, los comportamientos de cada uno.

–¿Ayuda la literatura a visibilizar estos dramas humanos?

–No lo abordo desde un punto de vista de análisis político, no pretendo dar posiciones ni me posiciono. Lo que busco es contar historias de personas, como decía antes, y eso creo que es lo importante. Se debe visibilizar quién está ahí y cómo lo vive, porque no podemos quedarnos solo en los datos: que si ha llegado un número determinado de pateras o que un barco ha recogido inmigrantes o que muchos se han ahogado al intentarlo. Esta novela es interesante para reflejar que todas esas personas están ahí.

–¿Cómo surgió la novela?

–Viendo imágenes del Telediario de inmigrantes llegando en patera. Me impulsó la fuerza de esas imágenes, en las que ves que a veces están como destrozados del viaje, en condiciones muy extremas. Pero, al mismo tiempo, les ves con esa alegría de que por fin han llegado. Pensaba para mí: "¿Qué habrá dentro de esas personas y qué habrán vivido?". Esa mezcla de sufrimiento, ilusión, esperanza o alegría me hizo plantearme que seguro que habría historias interesantes que contar para un libro.

–Conjuga aventura, intriga y drama en una misma historia. ¿De qué manera lo consigue?

–Creo que con este tema es muy fácil, porque esos componentes están presentes, y lo que intentas es meterte en una realidad e intentar describirla. En la vida de un migrante, todo eso está presente porque cruzar África y el desierto, subirte en una patera y atravesar el estrecho de Gibraltar es una auténtica aventura. En muchas ocasiones tienen muy presente el riesgo de morir.

–Publicó su primera obra hace seis años, un thriller ambientado en Roma. ¿Tiene ya pensado por donde irá su siguiente trabajo?

–Me gustaría que no pasase tanto tiempo como esta vez. Seguro que habrá una tercera obra. Escribir para mí es una afición. Tengo otras obligaciones y no tengo todo el tiempo que desearía. Pero sí que me gustaría empezar pronto con el siguiente trabajo, tengo en mente hacer algo de novela psicológica, meterme dentro de los personajes, ver lo que pasa realmente dentro de cada uno. Esa parte de la realización de cada persona.