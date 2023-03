Vía libre municipal para iniciar la reforma de la cúpula de la Laboral

La obra de rehabilitación de la cubierta de la iglesia de la Universidad Laboral, cuya cúpula está dañada por las filtraciones de agua, tiene oficialmente desde ayer vía libre por parte del Ayuntamiento de Gijón, que emitió una resolución en la que comunica al estudio Lumo Arquitectos que no se precisa de una nueva licencia de obra para iniciar los trabajos, a pesar de que la que había otorgado en julio de 2022 al Principado caducaba a los seis meses, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Desde el Gobierno regional se indicó el pasado jueves que se estaba a la espera de obtener una nueva licencia de obra para iniciar los trabajos, después de que hubiera caducado la que se otorgó para la licitación anterior, que quedó desierta.

El Ayuntamiento aseguró ayer, en cambio, que los trabajos podían haber empezado porque la licencia de 2022 sigue siendo válida al no haberla revocado expresamente el Ayuntamiento, algo de lo que el director general de urbanismo del Ayuntamiento, Gonzalo Canga, informó al director general de cultura y patrimonio del Principado, Pablo León, el pasado 16 de marzo. Así lo indicó ayer la edil de Urbanismo, Dolores Patón: "A mediados de mes, Pablo León envió un correo electrónico a Gonzalo Canga, diciendo que ya tenían adjudicada la obra y preguntando cómo hacían con la licencia, porque la concedida en julio de 2022 tenía validez por seis meses. Canga le respondió el día 16 explicándole que las licencias hay que declarar expresamente su caducidad, bien de oficio o bien de parte, con trámite de audiencia previo a las partes" para que deje de tener validez. "Como no se inició ese procedimiento ni se había declarado la licencia caducada, por lo tanto está en vigor, con lo que podían iniciar las obras", indicó la edil, que añade que no hubo contestación al correo por parte de León.

Paralelamente, el 14 de marzo, Lumo Arquitectos, solicitó al Ayuntamiento la prórroga de la licencia de obras. Esta semana el expediente se informó jurídicamente y ayer se firmó la resolución contestando al estudio de arquitectura que no se precisa un nuevo permiso de obra, ya que "la licencia está activa y vigente porque la caducidad declararla expresamente", citando los artículos legales que así lo contemplan. "Esto implica que se pueden iniciar las obras cuando consideren", agregó la concejala de Urbanismo.

Después de tres licitaciones fallidas, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, por encargo de la Consejería de Cultura, adjudicó el pasado 7 de febrero la rehabilitación de la cubierta de la iglesia de la Laboral a Citania Obras y Servicios por 552.154,92 euros, IVA incluido. El contrato se formalizó el 3 de marzo. Es la cuarta licitación, tras tres que quedaron desiertas desde 2017. La licitación establece que el Principado es quien debe aportar la licencia de obra.

El nuevo retraso en el inicio de unas obras por fin adjudicadas ha indignado a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, cuyo presidente, Manuel Nevares, opinó ayer que la nueva petición de licencia "puede ser una excusa para demorar la obra". "Nos tememos lo peor. Esto es escandaloso. Si este edificio estuviese en otra comunidad autónoma, otro gallo cantaría", señaló, a la vez que reclamó que la reforma "se inicie sin más dilación". Nevares indicó que, desde que se adjudicó el contrato, "no consta que nadie haya aparecido por la Laboral para un replanteo, para posicionarse en lo que es la ejecución de la obra o para preparar la colocación de andamios". "Nadie observó nada en el patio ni en los aledaños", añadió.

La vicepresidenta de la asociación, Nuria Rabasa, portavoz de la Asociación de Antiguos Alumnos, calificó el retraso de "vergonzoso, lo mires por donde lo mires". "¿Es que la administración desconoce el procedimiento o que esto es un cachondeo y se ríen de nosotros?" se preguntó, temiendo que "no haya dinero o ganas de hacer la obra".