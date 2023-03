La cantera cofrade acelera el paso

Aunque tienen entre 13 y 15 años hay un pequeño grupo que se puede decir que son los veteranos de la cofradía del Niño del Remedio, que dio sus primeros pasos allá por el 2015. "Es una experiencia única, se siente mucho más", coinciden en señalar Sara Díaz, Olaya Monteserín, Eva Novegil, Paz Díaz y Marco Suárez. Justo un año antes de la pandemia salieron por primera vez en procesión, el Domingo de Ramos. Fue entonces cuando una decena de niños portaron sobre sus hombros al Santo Niño del Remedio. Pero el fervor entre los más pequeños va a más y esta Semana Santa ya son cuarenta componentes en esta congregación que tendrán mucho más protagonismo, ya que el paso del Niño del Remedio procesionará también el Domingo de Resurrección. "Son la cantera y hay que darles protagonismo", enfatiza Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Santa Vera Cruz. "Hay que introducirlos poco a poco en las procesiones. ¿Por qué vamos a privarles de participar", añade.

Hay para este año algo más de cuarenta niños en la cofradía. Se reúnen una vez al mes. Una cita obligatoria para la gran mayoría. Pero ahora, toca apretar un poco más e intensificar los ensayos. Ayer por la mañana, en los salones parroquiales de San Pedro, se mezclaba en el ambiente una sensación de nervios, tensión, alegría, fe y entusiasmo. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. "Se les nota mucho las ganas, es importante que disfruten y sienten la Semana Santa, que se involucren, y que el día de mañana tomen ese relevo en las cofradías", cuenta Consuelo Cuesta, una de las cuatro catequistas que trabaja con este grupo de niños gijoneses, junto a Rosa González, Reyes González y Pilar de las Heras.

"Nos está metiendo muy dentro y haciendo partícipes de la Semana Santa, especialmente la Vera Cruz, y queremos agradecerlo", enfatiza Cuesta, antes de explicar algún detalle del que será el paso de la Cofradía del Niño del Remedio. "Estaremos como una cofradía, con nuestro propio paso, pero la diferencia es que lo hemos ensanchado para que puedan llevarlo más niños. Si antes había ocho o diez, ahora serán cerca de 18 los que lo porten", analiza.

De este sentimiento participan amigos, vecinos e incluso familiares. Es el caso de los hermanos Alicia y Carlos Esperón, de 12 y 9 años, respectivamente. Son de Cimadevilla y la pasión por la Semana Santa les viene de familia. "Nuestro padre está en la Hermandad de los Estudiantes. Y nosotros hemos descubierto esto por el catecismo", comentan. La mayor de los dos hermanos es la que toma la voz cantante y transmite el sentimiento con el que afrontan estos días "Tenemos ganas de salir como cofrades, llevar el paso, ver el ambiente, y notar ese olor de las calles que hay en Semana Santa".

Eva Novegil, de 13 años, anima a que más jóvenes se sumen a disfrutar de la experiencia. "Merece mucho la pena, se sostiene la Semana Santa de otra manera, no tiene comparación", afirma, antes de añadir que no supone un esfuerzo muy importante. "Salvo ahora que quedamos alguna vez más, el resto del tiempo es una vez el mes, es muy poco tiempo, no cuesta nada", subraya. Una idea que apoya también Sara Díaz. "Es muy emocionante y además haces amigos y otras actividades y lo pasamos muy bien", relata.

El sábado que viene tocará el último ensayo, en la víspera del Domingo de Ramos, esa jornada marcada también en el calendario, en la que los niños llenan de colorido las calles de la ciudad con la procesión de La Borriquilla. Ese sábado, si el tiempo acompaña, los cofrades del Niño del Remedio saldrán al Campo Valdés para hacer la última prueba antes de su día grande. "Es una procesión alegre, un momento especial para mostrar que en Gijón la tradición de Semana Santa pasa de generación en generación", resuelve Rodríguez-Pládano.