El nivel de contaminación del aire en el barrio de La Arena el pasado jueves fue equiparable a los peores días de El Lauredal. Algo que se debe, según Ecologistas en Acción, al arrastre por el viento de la contaminación emitida a la atmósfera, con una densa nube, durante el incendio en el horno alto A de la factoría de ArcelorMittal en Veriña.

Tras el siniestro, la multinacional siderúrgica incidió en que las estaciones de control de la calidad del aire más próximas a la fábrica no habían registrado elevación de los niveles de polución, mientras que la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón afirmaba no haber detectado daños al medioambiente. Al mismo tiempo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) y Ecologistas en Acción reprochaban que no se hubiera informado a la población de medidas a adoptar ante el siniestro, en especial a las personas más sensibles a la contaminación.

El accidente en el horno alto de Arcelor se produjo al filo de las seis de la tarde del miércoles y las labores, con un incendio originado por un escape de arrabio. El incendio pudo ser controlado por los bomberos de Arcelor una hora después.

Mientras en otro siniestro similar, y en el mismo horno alto, ocasionado en 2013 el viento hizo que la densa humareda llegara a Moteana, en esta ocasión la nube se elevó en con cierta verticalidad.

En la jornada siguiente se registraron elevados niveles de polución a lo largo del día en diversas partes de Gijón, destacando en especial las lecturas efectuadas en la estación de control de la calidad del aire que el Principado tiene en la Avenida de Castilla, en el barrio de La Arena. La media diaria de partículas inferiores a 10 micras (PM 10) fue de 102 microgramos por metro cúbico de aire, más del doble del límite que fija la normativa española para calificar una jornada como de mala calidad del aire.

Pero es que además, destacan los ecologistas, los picos de contaminación que se produjeron en la zona este alcanzaron niveles "nunca vistos", llegando hasta los 364 microgramos por metro cúbico de aire en las mediciones horarias. "Todo indica que la mayor parte de las partículas más finas que fueron enviadas a zonas más altas de la atmósfera, y luego dispersadas por el viento, cruzaron Xixón y se fueron depositando desde el centro, como podemos ver a la estación del Puerto Deportivo y, muy especialmente en la zona este, con los niveles alcanzados en la estación de la Avenida de Castilla", resaltan desde Ecologistas en Acción.