Pedro Carrillo, un ingeniero que nació para emprender

Aunque formado como ingeniero, el empresario Pedro Carrillo (Gijón, 1985) siempre tuvo demasiadas ideas como para limitarse a una vida en los despachos. Metódico y con buenas dotes comunicativas, la vida del gijonés dio un salto en lo más duro de la pandemia, a finales de 2020, cuando lanzó formalmente su Genyus School, una escuela de emprendimiento para niños y jóvenes desde la que capitanea ahora la formación de 600 estudiantes en un plan apoyado por Gijón Impulsa. Integrante de la junta directiva del Grupo Covadonga y la de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, defiende un modelo educativo basado en la práctica y el juego, y apuesta por el potencial de utilizar el emprendedurismo en los más pequeños como herramienta para adquirir habilidades que les resultarán casi más útiles en la vida que en el trabajo, como saber hablar en público, integrar y liderar equipos y desarrollar la creatividad propia.

En la vida de Carrillo, extrovertido y muy inquieto, la otra gran pasión constante ha sido el deporte. De niño, en los domingos familiares en la casa de sus abuelos en el Alto de la Madera –de aquel entonces se le quedó el apodo "Pedrín" con el que aún le llaman ahora quienes más le conocen–, se tiraba las tardes jugando al aire libre y haciendo travesuras con sus primos. Es también sportinguista desde que tiene uso de razón y un veterano socio del Grupo Covadonga, cuya directiva integra como vocal desde hace unos meses. Fue bastante bueno jugando al fútbol y tiene soltura en la práctica de tenis.

El entorno de Carrillo siempre creyó que el futuro del gijonés estaba escrito de antemano. Suponían que terminaría sus estudios básicos, que estudiaría una carrera y que acabaría incorporándose a la empresa familiar que fundó su padre, relacionada con el sector del caucho. El primer giro lo hizo al terminas de estudiar en la Inmaculada, porque se matriculó en una ingeniería: técnica industrial. Es experto en química industrial y en ingeniería ambiental. Estudios complejos, largos, que durante más de ocho años puso en práctica en la empresa Tenneco, primero en Gijón y después como responsable de proyectos de la empresa en el País Vasco.

Aquella etapa acabó en verano de 2019 y a Carrillo se le cruzó en el camino un mundo completamente nuevo: el emprendimiento con niños. Aquel sector le pegaba mucho a un ingeniero que, aunque en general serio y metódico en su trabajo, siempre había tenido una mente inquieta y la sospecha de que había algo más allá de la vida de los horarios rectos y la luz blanca de las oficinas. Durante algo más de un año colaboró en una empresa especializada en este tipo de proyectos infantiles y aquella nueva experiencia, sumado a que para entonces se le habían ocurrido un sinfín de proyectos propios relacionados con este sector, le animó a fundar su propio proyecto.

Surgió así Genyus School, la escuela de niños y jóvenes emprendedores. Era octubre de 2020, una época más bien poco propicia para impulsar cualquier cosa. El país se desperezaba todavía de un confinamiento inaudito y estaba a las puertas de una segunda ola pandémica que golpeó especialmente a la sociedad asturiana. Eran tiempos raros para emprender, pero Carrillo tenía las ideas muy claras. La forma de trabajar del gijonés siempre ha tenido mucho de planificación y bastante de empecinamiento, bajo la filosofía de que marcarse un objetivo y preparase una hoja de ruta para llegar a él ya despeja lo suficiente el camino.

La idea del gijonés no es enseñar a niños de 10 años a convertirse en grandes empresarios obsesionados con el euríbor y la cotización en bolsa. Para él, más bien, el emprendedurismo una herramienta vital, es ponerse una mochila de habilidades que no suelen aprenderse en clase ni en los trabajos de nueve a cinco. Es aprender a concretar alguna de los cientos de ideas que rondan en cualquier cabeza y concretarla en un objetivo que se pueda planificar. Y es aprender a hablar en público, es persuadir a desconocidos y convencerles de que la idea es buena, es trabajar en la propia autoestima y creerse lo suficientemente válido, pero sin caer en heroicidades ni poner en duda la valía del resto. Emprender para Carrillo es saber liderar, pero también es saber integrar equipos y respetar sus jerarquías, y para aprender todo esto, aunque las guías estén bien, hay que ponerlo en práctica, y eso no siempre es sencillo de llevar a cabo con el rígido plan curricular de la educación tradicional.

El gijonés, entonces, llevaba tiempo pensando cómo plasmar esto en un modelo de negocio viable y hoy su equipo trabajar con instituciones públicas, colegios y familias con una metodología propia basada en el juego. Su empresa trabaja ahora mismo con 600 alumnos que, a través del plan "Impúlsatech" que respalda Gijón Impulsa, presentarán sus proyectos emprendedores a finales de mes en el recinto ferial. La jornada, broche final a un programa formativo que puso foco en la lucha contra el cambio climático, será uno de los primeros grandes escaparates de la visión de Carrillo en la ciudad.