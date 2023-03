El Laviada se rebela contra los bulos

Existe una falsa creencia con la llamada "generación digital". Los niños nacidos a partir de este milenio saben encender y apagar una tableta, deslizan intuitivamente el dedo por pantallas táctiles y controlan el lenguaje de las redes sociales, pero, como sus padres, mucho no saben realmente cómo usar internet con fines educativos. De ahí que en el colegio Laviada llevasen ya unos años impulsando un plan de competencias digitales que acabó de acelerar en pandemia y que hoy busca convertir a sus alumnos en usuarios responsables del mundo online pero, también, en creadores de contenido. Los niños de 6.º curso, por tanto, aprenden repasando el temario curricular, pero también lo hacen elaborando sus propias presentaciones digitales con información que se han buscado por su cuenta en fuentes fiables de internet. Y graban podcasts para sus compañeros, redactan sus propios blogs, diseñan infografías con el resumen de sus lecturas. Todo ello con unas competencias digitales que hasta ahora desconocían pero que estarán muy presente en su futuro laboral, marcado por el auge de la tecnología. "Los niños, como el resto de nosotros, están infoxicados. Su futuro dependerá en gran parte de que sepan discriminar la tremenda cantidad de información que tienen disponible en internet", razona Juan Carbajo, maestro de Primaria y tutor del grupo de sexto C.

En el Laviada entienden que están preparando a sus alumnos para un cambio de modelo ya en marcha. "Tenemos que prepararlos para una sociedad postfordista en la que memorizar una serie de conocimientos ya no sirve. Ellos trabajarán en un entorno mucho más flexible y con todo tipo de información a golpe de clic. Lo que tienen que aprender ahora es a saber cómo encontrar la información correcta", razona el docente, que explica que cuando estos jóvenes sean adultos vivirán en una sociedad en la que una persona "analfabeta" ya no será alguien sin conocimientos básicos, sino alguien que no sepa dónde dar con esa información básica en una web ya accesible por todos. En clase, entonces, lo niños han aprendido el riesgo de las "fake news", los bulos, y poco a poco han ido descubriendo herramientas digitales que les ayudan a dar con nueva información, plasmarla en presentaciones o infografías y convertirla en vídeos y grabaciones de elaboración propia. Suelen trabajar en grupos, y se nota que Carbajo ya les introdujo esta forma de trabajar el curso pasado viendo cómo se comportan entre ellos. "Estoy muy orgulloso de esta clase porque han entendido perfectamente la importancia de trabajar en equipo", presume.

María Pañeda, de once años, está mejorando sus competencias digitales grabando un podcast sobre kárate, un deporte que, explica, practica desde que tenía apenas tres o cuatro años. "Quería contar mis experiencias, como la vez que me torcí un tobillo y, como no lo reposé bien en su día, se acabó convirtiendo en un esguince. Otra vez me rompí un codo por una lesión tonta, intentando saltar una valla, y tuve que estar cuatro meses sin entrenar. Cuento ese tipo de cosas", explica. José Alonso, de su misma edad, graba también su propio podcast, en su caso, con dos compañeros de micrófono y de aula: Oliver García y Manuel Piedra. Es un programa deportivo, con Alonso más centrado en el judo, su deporte, y con sus dos compañeros aportando reflexiones futboleras. "La idea es que los alumnos pasen de ser consumidores de contenidos a ser prosumidores, que aprendan investigando y creando sus propios proyectos", aclara el profesor. El grupo también ha aprendido a crear sus propios videojuegos –hoy en día hay herramientas relativamente sencillas que permiten customizar juegos interactivos– y filma videotutoriales. Esta filosofía se aplica en todas las asignaturas. En Lengua, las reseñas de su club de lectura, con dos citas mensuales, las plasman en infografías. En Matemáticas, ponen en práctica sus cálculos para hacer juegos de acertijos online. En Ciencias, elaboran presentaciones buscando en grupos información por internet.

El colegio pretende que su plan de alfabetización digital –que han bautizado como "Lavatips"– implica a los niños de todos los niveles, pero, también, a los profesores. "Tenemos que adaptar su aplicación según la edad de los niños, pero tenemos claro que este proyecto debe ser transversal. La pandemia vino a dar el último empujón a un proyecto que ya es curricular en el centro", asegura Ana Romero, directora. Ahora bien, Carbajo lanza una advertencia. Porque explica que, aunque el centro ha dado con una metodología muy prometedora, poco podrán hacer en el Laviada si la Consejería de Educación no muestra su apoyo a este tipo de proyectos con una mayor dotación económica a la renovación tecnológica en los centros. "Las tabletas que usamos en clase tienen como 15 años y la conexión a internet es muy inestable. Si queremos competencias digitales, debemos tener una buena dotación material", lamenta el profesor, que pide también más formación a los docentes y revisar los planes de estudios universitarios para que las nuevas promociones de profesores cuentan ya con estas competencias.