"Los humanos pierden el contacto con la realidad por las pantallas", asegura Marino Pérez

"Los humanos han perdido el contacto con la realidad, porque ahora se relacionan con las pantallas". El psicólogo Marino Pérez Álvarez, miembro de la Academia de Psicología de España y "Asturiano del mes" de febrero de LA NUEVA ESPAÑA, hizo ayer esta reflexión durante la presentación, en el Ateneo Obrero de Gijón, de su último libro, "El individuo flotante. La muchedumbre solitaria en los tiempos de las redes sociales", acto en el que también intervinieron la también psicóloga Ana González Menéndez; el filósofo Eduardo Infante y el escritor Paco Abril, acto organizado por el Ateneo Obrero de Gijón junto a Librería Corocotta con Oreja Verde.

El libro es un ensayo sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y sobre la paradoja de que los modernos teléfonos móviles están erradicando la conversación. La doctora en psicología Ana González Menéndez señaló del autor del libro que "cada vez más sigo considerándole un maestro. No tiene redes sociales, ni Twitter, ni Instagram, ni Tik Tok, ni Tinder, pero es un auténtico ‘influencer’ que nos aporta lo que no nos aportan las redes sociales; significado y dirección, aporta esa brújula para salirnos de la deriva a la que llevan las redes sociales", añadiendo del autor del libro que plantea los problemas mentales "como problemas de la vida que acaban enredándose y entramos en un bucle del que no podemos salir", hablando en el libro de los efectos psicológicos de las redes sociales que "inducen a la soledad, a la desconexión y a la falta de sintonía con la vida", además de estimular "el narcisismo" en el que "sólo importan los ‘likes’". La colega de profesión del autor del libro opinó que "las personas enredadas con las redes necesitan comunidades más cooperativas y parte de las recetas se pueden encontrar en este libro y en toda la obra de Marino Pérez".

El escritor Paco Abril definió al autor como "una persona sencilla, cercana, afable y siempre dispuesta a ayudar", mientras que el filósofo Eduardo Infante aludió a tres de sus virtudes como son que "es un lector tremendamente voraz, tiene una curiosidad de niño buscando siempre respuesta a preguntas y tiene un profundo humanismo, un deseo de emancipar al ser humano de todo aquello que le aliena".

A partir de ahí, la presentación del libro giró en torno a la hipótesis que le planteó Infante sobre qué pensaría un extraterrestre que hoy visitara la tierra. "Una de la cosa que más le llamaría la atención son los ‘selfies’, quedaría impresionado", apuntó Marino Pérez, dado que en los "selfies" el individuo se interpone entre lo que es relevante, poniendo como ejemplo que quien visita un monumento natural o del hombre, se hace un "selfie" para salir delante del mismo.

En opinión del autor, los "smartphones" "los usamos como herramientas, pero la herramienta nos usa a nosotros; nos lleva por derroteros que no teníamos previstos ni necesitados por los humanos", algo que considera que se agrava con los nativos digitales.

El psicólogo apuntó que "aburrirse es de las mejores cosas que le pueden pasar a las personas, porque genera creatividad", apuntando que hay estudios que relacionan las redes sociales con malestares. "Las redes sociales sin ser la causa de malestares, sí los exacerban", considerando que "el genio maligno de las redes son los ‘likes’, porque son la forma de cuantificar la relación de los demás con uno mismo, lo que genera envidias", indicó.