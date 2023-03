El mar puede ser algo relajante y placentero para los amantes de la naturaleza y de la costa, pero también es uno de los ecosistemas más peligrosos del planeta. Nadie mejor que "Jarkota", un usuario de Tiktok que se ha hecho viral por un vídeo en la playa de San Lorenzo de Gijón lo puede decir.

Para un surfista, el mar puede ser tanto un paraíso como un peligro mortal. Las olas gigantes y la fuerza del mar pueden ser impredecibles e incluso los surfistas más experimentados pueden verse en situaciones peligrosas. Las corrientes pueden arrastrar al surfista hacia zonas profundas y alejadas de la costa, mientras que los remolinos pueden hacer que sea difícil mantener el equilibrio y la orientación en la tabla de surf. Es importante que los surfistas tomen medidas de seguridad adecuadas, como conocer las condiciones del mar antes de entrar al agua, estar en buena forma física y saber cómo actuar en caso de emergencia.

Una situación similar le ocurrió al protagonista de un vídeo que ya se está haciendo viral. Un surfista decidió meterse en la playa de San Lorenzo a coger unas olas cuando de repente la marea lo empuja hasta la mitad del paseo. "Una puta hora para salir. Tuve que venirme al rompeolas porque si una ola de estas me pilla, literalmente me revienta", comienza diciendo nuestro protagonista entre gemidos de cansancio tras luchar contra las bravas aguas del cantábrico. "Tengo la espalda reventada, me ha dado un tirón en la pierna... hoy es el día de surf más sufrido de mi vida, lo del cantábrico es una pasada", lamenta el surfista mientras rema entre gritos para tratar de llegar a las escaleras que dan acceso al arenal gijonés.

Al llegar, una gran ola le embiste con fuerza contra el muro, dejando su tabla completamente inoperativa, aunque su semblante refleja la felicidad de haber conseguido salir a tierra firme.

Se cuentan ya por cientos de miles las reproducciones que tiene este vídeo, y los comentarios de los habitantes del Principado, no se hicieron esperar: "Cómo se nota la experiencia a pesar de todo, no perder la calma y salir sano y salvo", escribe un seguidor, a lo que "Jarkota" contesta que tras su milagrosa salida, se comió "la mejor fabada del mundo". "Hoy has tenido suerte, esto es Gijón", comenta otro.