La alcaldesa, Ana González, defendió ayer la implantación en El Musel de la planta para transformar residuos plásticos en un líquido para su uso en la industria química, a la que se opone el movimiento vecinal por utilizar la pirólisis como método de producción.

"Me parece bien toda manifestación de los vecinos esté de acuerdo o no. Entramos en una era de reciclaje y reutilización. Hablamos de una economía circular, que significa volver a convertir los plásticos en combustible. Es contradictorio que hablemos de reaprovechamiento, de convertir los residuos en nuevas materias primas y que luego no queramos hacerlo", señaló la Alcaldesa, quien recordó que el proyecto tendrá que superar una evaluación de impacto ambiental. "Confío en las autoridades y en el personal que hace esos informes. Si consigue la licencia pertinente y la autorización medioambiental es porque va a cumplir con todo. Ya convivimos con gasolineras", añadió. "Se exigirá que cumpla con todos los parámetros para que sea una fábrica limpia", concluyó.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Vox, Sara Álvarez Rouco defendió que "insistir en la instalación de una planta de pirólisis en El Musel, próxima a centenares de viviendas en la zona más castigada por la contaminación, es otro mal arrebato socialista".