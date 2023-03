Los expertos abogan por implantar pequeñas zonas logísticas dentro de las ciudades

Ramón García, director general del Centro Español de Logística (CEL), asociación que agrupa a las empresas del sector, instó ayer a reorganizar el modelo de distribución de mercancías dentro de las ciudades, ante el cambio en los hábitos de consumo, con el fuerte incremento del comercio electrónico y las entregas a domicilio, algo para lo que "las ciudades actuales no están diseñadas para esto, hasta ahora la logística una gran parte de ella ha jugado fuera de la ciudad". Entre otras cuestiones, García abogó por crear pequeñas plataformas logísticas de uso público –aunque no necesariamente de titularidad públicas– dentro de las ciudades, abiertas a cualquier operador, con el fin de reducir el número de vehículos que reparten dentro en la ciudad. García fue uno de los ponentes en el "II Foro de Logística y Cadena de Suministro" organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, la Autoridad Portuaria de Gijón, Caja Rural de Asturias, Expense Reduction Analysts y Garrigues ayer en El Musel.

El CEL ya ha hecho proyectos para grandes y pequeñas ciudades. Una del tamaño de Gijón precisaría de media docena de esas plataformas, con tamaños de 100 a 400 m2 para las de distribución de paquetería (sea o no de comercio electrónico) y 1.000 a 2.000 m2 para las de distribución del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafés), a los que llegaría agrupada la carga y de ahí se repartiría en vehículos más pequeños y en el horario adecuado hasta su destino final. "En el ámbito urbano es obligatorio encontrar modelos colaborativos para hacer una logística más organizada de entrada a las ciudades. El problema de distribución urbana de mercancías no es un problema de transporte, sino de organización. Tenemos que ser capaces de mover más mercancías con menos vehículos, porque si no hacemos nada, vamos a saturar las ciudades", con la incidencia que además eso tiene en la calidad del aire, señaló este experto que recordó que el comercio electrónico pasó de un 5% del total antes de la pandemia a un 15% y creciendo.

La solución, agrega, pasa por crear una "red colaborativa de plataformas logísticas en las ciudades que funciones de manera coordinada; igual que hay parkings públicos, que las ciudades doten de infraestructuras logísticas que funcionen de manera abierta" a todas las empresas de distribución y "dotar de una plataforma orquestadora para que nos enrute hacia el ‘microhub’ óptimo" en función del destino final de los envíos". Para que ese modelo funcione debe ser aceptado por los agentes que intervienen en la distribución que tendrán todos que "ceder un poquito, porque si la solución nos la busca la administración la solución, vamos a tener que ceder mucho".

Otro de los asuntos que se abordó es la falta de 20.000 camioneros en España y 400.000 en Europa, sin relevo generacional en un gremio en el que tres cuartas partes superan la cincuentena. Por ello considera fundamental "a medio plazo habilitar que el ferrocarril sea una opción para poder transportar mercancía por un tema de sostenibilidad ambiental, pero fundamentalmente por una pura sostenibilidad de la actividad del transporte en sí mismo, porque vamos hacia un punto de no retorno" por la falta de profesionales.

Falta de camioneros

Respecto a la escasez de camioneros también hablaron otros intervinientes, como Luis Valero, de Expense Reduction Analysts, para quien el problema se agravará cuando se recupere la demanda y "en dos o tres años se va a triplicar la falta de conductores".

Otros de los retos del sector en los que coincidieron diversos ponentes es en que las empresas están volviendo a apostar por suministradores europeos, que la automatización y robotización son claves para competir con otros países; en la necesidad de que las empresas sean flexibles respecto a su cadena de aprovisionamientos y en demandar que no haya "incertidumbre regulatoria", con cambios normativos inesperados.

La necesidad de profesionalizar el sector evitando que haya falsos autónomos y concienciar al consumidor de que debe asumir los incrementos de costes fueron otras de las reflexiones.