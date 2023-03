La gijonesa acusada de quitarle más de 5.500 euros a su madre: "Tengo mi trabajo y mi dinero, no necesito cogérselo a ella"

"Pagar deudas con el Corte Inglés, Cofidís, comprarle ropa y medicinas y pagar a Telecable". La gijonesa acusada de apoderarse de hasta 6.550 euros aprovechándose de la "situación de fragilidad en la que se encontraba su progenitora" negó este miércoles los cargos asegurando que cada movimiento bancario que realizó a su cuenta (en total fueron 13 transferencias entre 2018 y finales de 2020) lo hizo con el consentimiento de la ahora afectada. "Tengo mi trabajo y mi dinero, no tengo necesidad de cogérselo a mi madre", pronunció la procesada durante el juicio en el que afronta hasta tres años de cárcel.

La acusada, que optó por responder también a las preguntas de la acusación particular y la fiscal, negó que quisiera aprovecharse de su madre y que si no podía justificar esos pagos realizados para resolver deudas de su progenitora era porque "eso pasó en 2018, y como ciudadana de a pie que soy pues las iba tirando después de enseñárselas a mi madre; nunca pensé que me fuesen a denunciar", explicó. También negó que se quedar con joyas de su madre. Una amiga suya que declaró como testigo avaló que era la encausada quien compraba ropa y medicinas a su madre cuando estaba en la residencia.

La afectada, con las facultades mermadas visiblemente, pero con el aval forense para dar validez a su testimonio, aportó a duras penas que todos sus ingresos provenían de la pensión que le pasaba su marido, alrededor de los 700 euros. Sí quiso dejar claro que en ningún momento autorizó a su hija a hacer todos eso movimientos. Además, señaló la mujer que no sabía qué había sido de su anillo de oro de casada.

Más beligerante se mostró la hermana gemela de esta mujer y tía de la acusada. Esta testigo ya había llevado a los tribunales a su sobrina después de que presuntamente la agrediese (la hoy procesada salió absuelta de ello) y también por apropiarse indebidamente del dinero de su tía abuela, por lo que sí fue condenada. En todo momento responsabilizó a su sobrina del delito.