Los tres cofrades que marcan el paso en la Semana Santa de Gijón

Los días previos de la Semana Santa suponen una etapa frenética en las cofradías, que se esmeran en cuidar el más mínimo detalle para que las procesiones luzcan lo mejor posible. Una parte crucial de esta responsabilidad recae en los jefes de paso de las hermandades, principales encargados de la disposición del resto de penitentes. Ellos marcan el ritmo. Es el caso de Patricia Menéndez, jefa de paso de la cofradía de la Santa Vera Cruz. "Se avisa a los portadores, se organizan los ensayos, se hacen croquis para ver cómo salimos y en qué posición, que me lleva bastantes quebraderos de cabeza...", asegura Menéndez. Una dificultad añadida radica en que, en ocasiones, las obligaciones laborales de cada uno impiden que en los ensayos estén presentes todos los cofrades. "Cuesta un poco y también hay gente nueva que tiene que pillar el paso con la banda y la música, pero es muy llevadero", desvela.

Coordinar a tantas personas no es nada sencillo, como corrobora Ángeles Vázquez, costalera y jefa de paso de la cofradía del Santo Sepulcro. "Los veteranos, más o menos, ya sabemos cómo va. Cuando llegan nuevos, tampoco hay muchos problemas porque se les dan pautas y sale todo muy bien", explica Vázquez, que ensalzó la "implicación" necesaria para sacar adelante la Semana Santa en la hermandad. "Se trata de que la gente tenga esa sensación de tranquilidad. Si en la procesión, alguien pierde el paso o va mal, no pasa nada", apunta Menéndez, que ostenta este cargo desde el año 2018.

"Si se pierde el paso, horquilla y reanudamos", proclama Vázquez. Esta Semana Santa es un momento muy especial para ella, ya que supone su estreno como jefa de trono. "Hay nervios porque todo salga perfecto, pero no lo dudo, todos nos ayudamos. Vine al Vía Crucis y salí ya como jefa de paso", bromea. El pasado sábado tuvo lugar el último ensayo del Santo Sepulcro para perfilar los detalles de las procesiones.

Por su parte, Jacinto Pidal, jefe de paso de la cofradía de la Santa Misericordia, indica que la "colaboración" es una de las bazas imprescindibles para que los ensayos den sus frutos. A sus 75 años, Pidal acumula casi tres décadas como máximo responsable del paso de los costaleros de la hermandad, desde que Gijón recuperó las procesiones. La ilusión no se diluye pese al transcurrir del tiempo. "Soy costalero desde hace muchos años. Ya desde chaval sacaba a la Virgen de los Remedios y la de la Soledad en las fiestas de Cimadevilla", subraya Jacinto Pidal. Toda esa experiencia disipa cualquier atisbo de nerviosismo. "Se hace ya con los ojos cerrados", bromea el jefe de paso de la Santa Misericordia, que espera que la meteorología acompaña para disfrutar a tope la Semana Santa en la ciudad.

Si en algo coinciden los tres cofrades es en reivindicar la importancia del ingreso de nuevas generaciones en las hermandades. "Sería muy bueno que entrase gente en torno a los 20 años o así para continuar la tradición", comenta Patricia Menéndez, que celebra que este año hay cinco porteadores nuevos. "Llega un momento en el que a quien no le duele el hombro le duele la espalda y si no, la pierna", asevera Menéndez. En una línea similar se expresa Ángeles Vázquez, que ratifica el esfuerzo que requiere procesionar. "Son imágenes con mucho peso", sostiene una Vázquez a la que le encantaría sumar más miembros a una cofradía que cuenta con menos de un centenar. Mientras, la Santa Vera Cruz y la Santa Misericordia rondan los 200 cofrades.

No obstante, las ganas se sobreponen a cualquier obstáculo. "La Semana Santa es la semana grande para nosotros. Los que no salen de porteadores salen de línea", resalta Menéndez. "Este año va a salir todavía más gente a la calle", vaticina. Por delante apenas restan unos días para ultimar los preparativos de una conmemoración que no sería la misma sin los insustituibles jefes de trono de las hermandades.