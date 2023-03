Archivan el caso de acoso sexual del capataz de Emulsa y este es el motivo

La denuncia presentada por la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) contra el capataz que presuntamente acosó a varias trabajadoras ha quedado archivada después de que ninguna de las tres empleadas afectadas por estas situaciones rechazase emprender acciones penales contra este individuo. Explican fuentes de la Fiscalía de Asturias que, si bien los hechos podrían constituir un delito de acoso sexual en el ámbito laboral y/o delito leve de vejaciones injustas, es imprescindible en ambos casos que las personas afectadas por esos hechos lo denuncien.

El caso del acoso sexual en Emulsa, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA en octubre del año pasado y que supuso la destitución del entonces gerente de la empresa, Alfonso Baragaño, generó una enorme polémica en cuanto a los mecanismos de control en las empresas municipales para evitar este tipo de episodios. Por un lado, desde Emulsa se procedió al despedido del capataz señalado por las trabajadoras eventuales previo pago de 21.000 euros. Este hombre, por su parte, había denunciado por improcedente su despido, pero después retiró la demanda.

Pero desde Emulsa se dio un paso más y se presentó una denuncia ante la Fiscalía para esclarecer estos hechos por si fueran constitutivos de un delito penal. Así las cosas, se llevaron a cabo las diligencias oportunas desde el Ministerio Fiscal, que instó a la empresa municipal a concretar quiénes eran las presuntas víctimas de estos hechos. Así las cosas, el fiscal encargado del caso citó a las tres trabajadoras que supuestamente padecieron esos casos de acoso. Pero en los tres casos la respuesta fue la misma: no quería presentar denuncia ni iniciar un procedimiento penal.

Explican fuentes de la Fiscalía que para estos dos tipos de delitos (vejaciones injustas y acoso sexual en el ámbito laboral) es imprescindible que la presunta víctima dé el paso de denunciar. El Código Penal establece excepciones en las que, al tratarse de personas vulnerables, como menores de edad o algún tipo de discapacidad, la Fiscalía puede actuar de oficio, pero ninguna de las tres trabajadoras de Emulsa encaja en esas excepciones de la norma, por lo que no cabía otra opción que archivar las diligencias abiertas tras la denuncia de Emulsa. No obstante, y mientras los hechos no prescriban, las trabajadoras siguen a tiempo de presentar denuncia por lo ocurrido.

A pesar de que las afectadas no han querido denunciar, sí que han relatado los episodios sufridos recientemente. Lo hicieron cuando acudieron a declarar como testigos en el juicio que surgió después de que un encargado de Emulsa denunciase a la empresa por una sanción de 120 días de empleo y sueldo por ser conocedor de los casos de acoso sexual del capataz y no hacer nada por evitarlo ni alertar de ello a sus superiores. Durante esa vista, celebrada en el Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, las trabajadoras acosadas presuntamente enumeraron varios de las situaciones que podrían ser constitutivas de delito. "Presiones" para acudir a comidas privadas, comentarios sobre el aspecto físico y avisos como que para ascender en Emulsa hay que "tener las tetas grandes" o "tener enchufe" fueron algunas de las declaraciones de las afectadas.

En esa sentencia, del Juzgado de lo Social, se dio la razón a Emulsa al considerar probado que el encargado no había hecho nada por evitar esas situaciones (la sentencia puede ser recurrida) se daba credibilidad al relato de las trabajadoras, puesto que sus versiones se habían mantenido en el tiempo a lo largo de todo el procedimiento judicial. Otra cosa es que ellas quieran llevar el asunto por la vía penal. Y, por el momento, no lo han hecho.