La Muestra de Artes Plásticas del Principado llega al Antiguo Instituto

El Antiguo Instituto acoge desde ayer, en su sala 1, la 32 edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Una colección cuyo hilo conductor es "la hibridación y el mestizaje en lo cultural y en lo artístico", como declaró Luis Feás, comisario de una exposición compuesta por 35 piezas de siete artistas. Entre ellas, varias de la gijonesa Andrea de la Rubia, ganadora del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2022, cuyos trabajos fotográficos se focalizan en abordar de forma interdisciplinar las conexiones artísticas entre Oriente y Occidente.

Otra de las artistas con presencia en el Antiguo Instituto es Ana Micaela Fernández, que plasma en sus obras la "fusión" entre el campo textil y el del arte, sus dos vertientes. Es la primera vez que participa en esta muestra colectiva, una de las iniciativas que integra el programa "Culturaquí", promovido por la Consejería de Presidencia del Principado para estimular la producción regional. "Es un gran impulso", reconoció Fernández, que ofrece obras como "Invernadero", "Perfumes de mi abuela" o "Antepasadas". "Me centro en recuerdos, lugares imaginarios, sitios que me gustaría visitar... y me gusta que tengan un carácter vital y fresco", explicó la autora. Para ella, lo textil y lo pictórico "se unen naturalmente".

Paula Blanco, Jorge Fernández, Elise Florentino, Diego Machargo y Aida Valdés son los otros cinco creadores que brindan sus obras en el espacio gijonés, elegidos por un jurado profesional en una convocatoria dirigida a artistas nacidos o residentes en Asturias y cuya edad no supere los 35 años. También para descendientes de emigrantes. "Es un filtro muy bueno para los jóvenes, por aquí acaban pasando muchos artistas que luego tienen una importante carrera", apuntó Luis Feás. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de abril.

Asimismo, ya se ha abierto la convocatoria pública de "Culturaquí 2023". En la categoría de artes plásticas, se ha aumentado la dotación a los 12.000 euros frente a los 5.000 de la pasada edición (el vencedor del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas se llevará 6.000 y los otros seis creadores seleccionados se embolsarán 1.000 euros cada uno y también participarán en la próxima exposición colectiva). El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 30 de junio.