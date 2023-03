El rechazo de Floro a la planta de pirólisis de El Musel abre otra brecha en el PSOE

Las declaraciones de Floro contra el proyecto de la firma Preco contravienen los criterios que ha defendido hasta ahora la Federación Socialista de Asturias (FSA) y el Gobierno del Principado, que captó esta inversión a través del Idepa. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha instado en varias ocasiones a esperar a que finalice la tramitación ambiental antes de emitir un juicio. En similar línea se han manifestado el Ayuntamiento y el Puerto.

Pero la movilización vecinal, sobre todo en los barrios del oeste, y el rechazo político, tanto a izquierda como a derecha, al proyecto han convertido este asunto en tema central de la campaña electoral en los últimos días. Floro aseveró ayer que es contradictorio implantar una empresa cuya "actividad no parece inocua" en la misma zona sobre la que se desarrollan planes de calidad del aire para minimizar la polución. Con un matiz: "Sabemos que el Principado siempre trabaja para que se cumplan todas las garantías medioambientales y eso ya marca una línea de exigencias a cualquier proyecto".

Que desde la Casa del Pueblo se veían las cosas de otra manera ya había quedado claro ayer por la mañana en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Para sorpresa de casi todos, según explican participantes de la reunión, la socialista Marina Pineda sacó el tema para exponer los recelos al proyecto y reprochar al Puerto la falta de una buena política de comunicación sobre el asunto. Pineda es concejala del Ayuntamiento de Gijón, pero su puesto como vocal del consejo del Puerto es en representación del Principado. Y es una de las integrantes de la candidatura del PSOE a las municipales que encabeza Floro.

La posición reflejada por Pineda generó asombro en la dirección del Puerto y malestar entre los representantes del empresariado, explican fuentes consultadas. Además de evidenciar la división de opiniones en el PSOE. Tanto el Principado como la Alcaldesa de Gijón han avalado esta iniciativa de la firma Proyectos de Economía Circular (Preco), que supone generar biocombustibles a partir del reciclaje de plásticos. El problema, para sus detractores, es el uso de la pirólisis. Un sistema que, aseguran, genera contaminación.

El proyecto, desvelado en su momento por LA NUEVA ESPAÑA, se presentó formalmente en marzo de 2021 con el anuncio de una inversión inicial de 74 millones que podría elevarse a 120 y la generación de 70 empleos directos y hasta 700 indirectos. Su presentación contó con el respaldo del Principado. Aunque la previsión inicial era que comenzara a funcionar en 2022, aún está pendiente de completar su tramitación ambiental. El vicepresidente asturiano, Juan Cofiño, explicó en la Junta a principios de este mes que el Principado le ha requerido a la empresa estudios complementarios sobre dispersión de contaminantes y niveles sonoros.

A la necesidad de completar todo ese proceso antes de tomar la decisión definitiva hizo referencia ayer en el Puerto la viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí. Tanto el Principado como la FSA y la Alcaldesa entienden que, de cumplir los requisitos medioambientales, no cabría oponerse a un proyecto con un importante impacto económico para Asturias.

Foro pide una declaración en el Pleno contra la factoría y pone en aprietos a los socialistas





Que la planta de pirólisis está en la agenda electoral de todos los candidatos también lo dejó claro ayer Foro. Fue su candidata a la Alcaldía, Carmen Moriyón, quien se encargó de anunciar que su partido impulsará una declaración institucional para que el Pleno del Ayuntamiento asuma una posición de rechazo a este proyecto para El Musel. De concretarse esta declaración institucional, sería en la sesión plenaria ordinaria del mes que viene, en principio la última del actual mandato. "No podemos castigar más a los vecinos de la zona oeste. Nuestro compromiso es firme y no se va a dejar influenciar por intereses que vayan en contra de la salud de los gijoneses", indicó la candidata en un comunicado. El "no" de Moriyón a la planta de pirólisis se suma al que ya habían mostrado el candidato de IU, Javier Suárez Llana, y de Vox, Sara Álvarez Rouco. También está en contra la candidata de Podemos, Olaya Suárez, que ayer mismo criticó la defensa del proyecto realizada por la Alcaldesa. Suárez avaló con informes europeos el alto nivel contaminante de la pirólisis y retó a la primera edil a buscar empresas que no empeoren la situación de la zona oeste. "Parece que el objetivo es convertir el puerto en un basurero, la gente seguirá saliendo a la calle a oponerse y, desde Podemos Xixón, les apoyaremos", indicó la aspirante.