Barbón calla sobre la pirólisis y Pumariega califica de "populistas" al PSOE y a Foro

El presidente del Principado, Adrián Barbón, rehuyó ayer pronunciarse sobre la brecha creada en el seno del PSOE después de que el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, «Floro», se mostrase hace dos días contrario a la planta de pirólisis que la compañía Preco quiere construir en El Musel, después de que la alcaldesa, Ana González, la apoyara. «Son asuntos que competen al ámbito municipal», aseguró, a pesar de que la tramitación administrativa es competencia de la administración regional y que la inversión se captó a través del Idepa. El líder del Ejecutivo autonómico dijo estar centrado en los incendios que asolan estos días Asturias. Sí aseguró desconocer que haya «avances» a nivel autonómico sobre la factoría. Respecto la postura de Floro, idéntica a la que defiende la candidata a la Alcaldía de Foro, Carmen Moriyón, sí opinó Ángela Pumariega, aspirante del PP, que tachó al socialista como la «marioneta de Monchu García», secretario general del PSOE de Gijón, «que no es de fiar», y recriminó que Moriyón caiga «en el esperpento» de oponerse a un proyecto empresarial con «los mismos argumentos demagógicos y falsos que Podemos».

Pumariega fue muy dura con las posturas de Floro y Moriyón porque, entiende, «muestran una vez más que solo les mueve el populismo y el interés electoralista» y que «están mintiendo a los gijoneses». La candidata del PP dijo que las «contradicciones» entre los socialistas «ya no sorprenden a nadie porque lo vienen haciendo desde que Floro es el candidato», aunque señaló que «no por repetido el espectáculo, deja de ser lamentable». «¿A quién tenemos que hacer caso? ¿Al vicepresidente del Gobierno autonómico (Juan Cofiño), del PSOE, que garantiza la seguridad e inocuidad de la instalación? ¿O a la oposición interna del mismo PSOE encabezada por la Casa del Pueblo de Gijón y que utiliza a Floro como marioneta que abre la boca mientras el que habla es Monchu García?», se preguntó. «Si Cofiño y la Alcaldesa tienen razón y hay plenas garantías, no hay motivo para renunciar a una inversión millonaria que generará riqueza y puestos de trabajo en Gijón», remató. Sobre Moriyón también fue contundente: «Lo mismo nos presenta a su partido casi como una sucursal de la Cámara de Comercio para atraer inversión que utiliza los mismos argumentos demagógicos y falsos que Podemos para oponerse a un proyecto empresarial». Recuerda que el proyecto «se conoce desde 2021» y acusó a la forista de querer «arañar» votos en la zona Oeste.

Por su parte, Foro opinó de nuevo ayer a través de su portavoz municipal, Jesús Menéndez Salvador. «Tenemos precedentes de paralizaciones en Gijón, cuando se quiso instalar un vertedero de jarofix (residuo de la fabricación de cinc) en el barrio de Cenero y el Ayuntamiento de Gijón consiguió paralizarlo, y además luego la Justicia incluso le dio la razón». Mientras, desde Ciudadanos lamentaron el tono de un debate que, consideran, se debe a la «demagogia electoral». José Carlos Fernández Sarasola, candidato a la Alcaldía, lamentó que «se esté poniendo en duda la instalación de una planta que puede generar 70 empleos indirectos y hasta 700 indirectos y que además puede solucionar uno de los mayores problemas medioambientales que existen como es el tratamiento de los plásticos». Y añadió: «Nos preocupa el impacto medioambiental como al que más, pero no entendemos que los populismos a los que está llevando esta campaña Foro y la dicotomía del PSOE pongan en peligro millones de euros y muchos puestos de trabajo a familias».

El candidato de IU, Javier Suárez Llana, ya manifestó su oposición al proyecto porque, entiende, «el necesario desarrollo económico del Puerto no se puede hacer a costa de la salud de los vecinos de El Muselín, Pescadores, Portuarios y Jove». También Sara Álvarez Rouco, de Vox, considera que el plan «desprecia la voluntad de los vecinos» de la zona Oeste y «simplemente no se entiende». Olaya Suárez, de Podemos, adelantó que la planta «contaminará más que otros procedimientos de reciclaje y agravará aún más la situación del medio ambiente, especialmente en la zona oeste».

La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana celebró que los candidatos de PSOE y Foro «perciban por fin lo que la ciudadanía necesita», que a su juicio, es «un modelo de ciudad sostenible». Y que no «empeore la vida de una zona (la Oeste) ya muy contaminada». «Es una contradicción hablar de esto mientras se impulsan ecomanzanas y zonas de bajas emisiones en una de las zonas más contaminadas de Europa», aseveró Manuel Cañete, líder del colectivo, que reivindicó la importancia de los planes de emergencia: «Se vio con la explosión de Arcelor, los vecinos no sabían como actuar. Y no me quiero ni imaginar qué pasaría si en algún momento falla la regasificadora».