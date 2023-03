Colectivos de guardias ligan la fusión de comandancias a los robos en la zona rural

Resignados a un proceso ya «imparable», los representantes de agentes de la Guardia Civil de la región afrontan la fusión de las comandancias de Gijón y Oviedo con recelo. Los más críticos son los integrantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que reprochan que la merma de efectivos «ya se nota con los robos de la zona rural». Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) prefieren dar un voto de confianza y señalan que las explicaciones recibidas hasta ahora «son todo buenas palabras», pero que las consecuencias reales de la fusión se dejarán ver «a medio plazo». En un punto medio, se encuentra la Unión de Guardias Civiles (UGC), que advierte de que las consecuencias de esta fusión «se notarán a la larga, cuando amorticen las plazas de agentes de mandos intermedios que se jubilen». La operación se hace efectiva mañana, aunque fuentes cercanas al cuerpo explican que el cambio por ahora se limitará más a una cuestión de «organización administrativa» y «sin efectos» para la ciudadanía. Para aliviar tensiones, los tres colectivos profesionales están citados hoy con la jefatura para recibir información sobre la nueva hoja de ruta.

Alberto Llana, secretario general de AUGC en Asturias, destacó ayer que, cuando se anunció el acuerdo de fusión en un Consejo de Ministros de agosto de 2021, su grupo fue el único en recurrir ante el Supremo un planteamiento «ilegal» y que, ganada la sentencia, tuvo que reiniciarse administrativamente. «Ahora bien, que la fusión ahora sea legal no quiere decir que sea conveniente para los ciudadanos. Asturias siempre fue la mejor o segunda mejor ciudad en cuanto a seguridad, y eso en parte se debía al despliegue de la Guardia Civil. Esto ha sido un capricho político. Cádiz también tiene dos comandancias, pero allí el gobierno es de otro signo político y no se han atrevido», asegura el representante, que augura «un mayor problema de inseguridad» en el concejo en los próximos años, especialmente en la zona rural: «Ya se está viendo en parroquias a las afueras de Gijón y Oviedo, los robos están aumentando porque la labor preventiva ya ha ido a menos».

Añade Llana que, más allá de la posible merma de efectivos a medio y largo plazo, la fusión tendrá como «consecuencia inmediata», sospecha, la oficialización de la actual merma de efectivos. «El catálogo que tenemos es de 2007 y recogía 2.200 agentes en Asturias. Ahora somos unos 1.900, pero además ese catálogo no se actualizó y, desde entonces, se adoptó el criterio de tiempo de trabajo que pedía Europa y cada agente trabaja unas 220 horas menos al año. Faltan unos 300 agentes según ese catálogo, pero es que hasta el catálogo tenía que ampliarse, y nada de eso se va a hacer», asegura.

Desde UGC, el delegado Santiago Mariscal lamenta que «es una pena que no se hayan tenido en cuenta a las asociaciones profesionales» para una fusión «que implicará sin duda una pérdida de efectivos», sobre todo, en mandos intermedios que ahora implican «duplicidades» y que se depurarán según estos implicados alcancen la edad de jubilación. «Ahora no se notará, pero en 10 o 15 años seguramente el 30 por ciento de esos mandos serán plazas ya amortizadas», critica.

Luis Manuel Gutiérrez, representante AEGC en Asturias, por último, explica que su grupo sí está de acuerdo con la unificación, «siempre que no afecte a los agentes ni a sus familias ni a la seguridad ciudadana» y siempre que no implique «una pérdida de efectivos». Por el momento, opta por la prudencia. «Todo son buenas palabras hasta ahora, y no tenemos por qué desconfiar, pero vigilaremos para que no se amorticen plazas», adelanta.