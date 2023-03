«Los cristianos debemos tener una fe confesante, no vergonzante»

El abad de Covadonga, Adolfo Mariño Gutiérrez (Avilés, 1953), será el encargado de dar el pregón de la Semana Santa de Gijón, donde fue arcipreste y párroco de la iglesia de San José. Lo hará «agradecido y lleno de ilusión».

–Ya tendrá el pregón preparado.

–Claro. Transmitiré mi gratitud a Gijón por su acogida, por ser una ciudad de puertas abiertas donde nadie se siente extraño. Lo haré a través de un poema muy bonito de Rosario de Acuña. También abordaré lo que, bajo mi punto de vista, debe ser la Semana Santa, con una mención especial al esfuerzo de las hermandades para que los pasos salgan a la calle esos días. Es necesario una llamada a los jóvenes para que sean el relevo. Y no puedo dejar pasar por alto el reglamento de laicidad aprobado en la ciudad. Hay que gobernar para todos, no solo para tus votantes.

–¿Le ha contrariado?

–Me ha apenado. Eso solo resta, no suma. La sociedad civil y la Iglesia tienen que ir de la mano trabajando hacia el ser humano. Cada uno puede tener una ideología, pero hay puntos comunes que no podemos obviar. La Justicia, la pobreza, la ecología... Hay que luchar por todo ello. Si tenemos una visión sesgada de todo, es muy difícil porque eso pone trabas y cortapisas. Creo que es un momento privilegiado para que los cristianos nos pongamos las pilas. Que nuestra fe sea confesante, no vergonzante. Tenemos que dar la cara y reforzar nuestra creencia cristiana.

–¿Se transmite eso en la Semana Santa gijonesa?

–Las celebraciones se hacen con las mayores dignidades en todas las parroquias. Y ese es un apunte muy importante. Junto a las procesiones, están las grandes celebraciones de Semana Santa. La ciudad hace las cosas bien y las vive intensamente gracias a las parroquias. Hay mucha gente involucrada. Tiene ese sabor de más de tranquilidad. Tiene esos momentos para pasear y estar con la familia, visitar las iglesias... Son días distintos.

–Hablando de parroquias, dará el pregón en la iglesia mayor.

–No hay fotografía de Gijón en la que no salga la iglesia de San Pedro. Le digo de broma a su párroco, Javier Gómez Cuesta, que si cobrase por fotografía, se haría millonario (ríe).

–Hablaba antes de la importancia de las cofradías.

–Son fundamentales. Hay que formarse y prepararse dentro de la Iglesia, como ellos hacen. Tienen una dimensión social. Y eso es muy importante. Ayudan desde Cáritas, otras obras sociales... Las cofradías manifiestan en las procesiones externamente lo que celebramos en el interior de nuestras parroquias. Son catequesis que andan por sí mismas. Y, gracias a ella, mucha gente se interrogará a sí misma.

–¿El relevo generacional es la gran asignatura pendiente?

–Es algo que se tiene que conseguir a través de las propias familias. Tiene que haber detrás una familia cristiana o, en su defecto, una figura que te anime a ello, como son las propias parroquias. Toca mentalizarse en unos momentos en los que parece que Dios estorba, como si no existiera. Si no tienes caldo de cultivo, es muy difícil trasladar esa vocación cristiana. Ser cofrade no es solo ponerse el capuchón una vez al año y pasearlo. Un cofrade tiene que serlo todo el año. Hay que vivir coherentemente una vida de fe donde sea.

–Aquí la Semana Santa tiene menos repercusión turística que en otras ciudades. ¿Eso es bueno o malo?

–Las procesiones en lugares como León, Granada o Sevilla atraen mucho turismo. En las tres ciudades de Asturias son más austeras, no tan pomposas. Eso no es algo malo. Personalmente, prefiero ese ambiente más cercano que las rodea, sin querer quitarle la importancia que se merece al turismo. Si alguien viene, es bienvenido para disfrutar. Beneficia nuestra economía. Bares, hoteles, restaurantes... No dejan de ser un reclamo, pro son más acordes a nuestro carácter: más silenciosas y menos turísticas.

–¿Qué guarda de Gijón?

–Todo. Sobre todo, la acogida. La gente de mar es sencilla y abierta. Dice las cosas como la sienten y eso es muy bonito. Aprendí más de la parroquia de San José que ella de mí. Son una familia muy comprometida, muy generosa. Seguro que el sábado me reencuentro con buenos amigos de toda la ciudad. Catorce años en Gijón dan para mucho.