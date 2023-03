Descartado el careo entre Abando y el exdirectivo de Ferrovial por el «caso Musel»

No habrá careo entre el expresidente del Puerto de Avilés Raimundo Abando y Joaquín Ayuso, exdirectivo de Ferrovial, para contrastar sus versiones contradictorias durante su declaración ante la Audiencia Nacional por el «caso Musel». El tribunal descartó ayer la propuesta que había trasladado el fiscal al entender que no resultaba necesario concertar un encuentro entre ambos testigos para dictaminar si es cierto lo señalado por Abando, que aseguró que Ayuso le había comunicado que las obras de ampliación del puerto gijonés estaban «adjudicadas de antemano» a la UTE que resultó ganadora del concurso público. Ayer, la sesión del juicio fue breve y con solo dos testigos, Jesús Montes Estrada, «Churruca», y Antonio Pino, que fueron miembros del consejo de administración del Puerto como representantes de Izquierda Unida y Comisiones Obreras, respectivamente. Ambos señalaron no recordar la mayoría de detalles por los que se les preguntaron e insistieron en lo «necesario» que resultaba la obra.

El careo se había solicitado hace ahora un mes y después de que la declaración de Ayuso contradijese de forma tajante al testimonio aportado por Abando semanas antes. El expresidente había asegurado que, a tenor de los comentarios que supuestamente Ayuso le contó en privado, el «caso Musel» suponía «un delito de prevaricación claro, de libro». Y el exdirectivo de Ferrovial, en su testificación, aseguró no haber hablado «de presupuesto ni de nada» con el otro implicado y que se enteró por el enjuiciamiento de la gran obra de ampliación cuando se le citó a declarar. La sala de la Audiencia Nacional, sin embargo, dictaminó ayer que dicho careo no es necesario para formarse una opinión de lo sucedido con el resto de testigos y documentación disponible. La jornada de ayer sirvió también para eliminar oficialmente de la lista de testigos al abogado del Estado José María Alcoba, que había sido asesor jurídico de la Autoridad Portuaria y que llegó a estar investigado en la causa, de la que finalmente se le exculpó. El letrado que había solicitado su testimonio renunció al mismo y, aunque la letrada del Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) pidió mantener su citación, la sala de la Audiencia señaló que los plazos para solicitar la declaración de testigos ya había finalizado y dio como válida la versión de la mayoría de abogados, que recordaron que las aportaciones de Alcoba sobre lo sucedido ya figuran en las actas incorporadas al caso. Por lo demás, Montes Estrada y Pino se encogieron ayer de hombros ante las detalladas preguntas de parte de las acusaciones y se remitieron a las actas de las reuniones en las que participaron, hace ya más de 15 años, y cuyos detalles manifestaron no recordar. Sí defendió el ex de Izquierda Unida que la obra resultaba «crucial» en aquel momento para la industria asturiana y bromeó cuando se le preguntó por posibles indicios de prevaricación: «Yo nunca vi ningún sobre por debajo de la mesa». Defendió, también, la profesionalidad del resto de consejeros del Puerto: «Todos teníamos rodaje suficiente, aunque económicamente algunos estuviésemos medio en llanta, como para no dejarnos manchar por nada de eso». Y añadió: «A una obra de esta envergadura, absolutamente necesaria, no se la debe emponzoñar de esta manera». Pino, por su parte, también aludió al paso del tiempo para no aportar detalles de la mayoría de las preguntas –a ambos consejeros se les pedía que recordasen opiniones vertidas por otros miembros en reuniones concretas o su sentido de voto en las mismas–, y solo recordó haberse abstenido en alguna ocasión por no haber recibido con tiempo suficiente la documentación necesaria para argumentar su voto. Pero aclaró: «Siempre partimos de la idea de que la obra era muy importante, y la priorizamos». El juicio se retomará a mediados de abril.