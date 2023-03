Los niños votan por más bicis

Sin la bronca que las medidas de movilidad han generando en el salón de plenos gijonés un mes sí y otro también desde que empezara el mandato, la Corporación de «miniediles» que ayer ocupó el Ayuntamiento reivindicó «menos coches en Gijón y promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible». Solo fue una de las 26 propuestas que para mejorar su ciudad presentaron los ediles elegidos por sorteo entre los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. La participación en este foro es tan alta que ayer hubo que hacer un receso para renovar la Corporación y que todos tuvieran voz en un debate que presidió Nel Álvarez San José, habitualmente alumno del colegio Virgen Reina y ayer alcalde en funciones. También por sorteo. A su lado, ejerciendo de ayudante en representación de la Alcaldesa, la edil de Educación, Natalia González. La única integrante de la Corporación de adultos que escuchó a los pequeños.

¿Y cómo es el Gijón que quieren los futuros gijoneses con derecho a voto? En materia de urbanismo y medio ambiente quieren menos coches y más bicicletas pero también parques infantiles alejados de las carreteras, buscar espacios para plantar árboles, campañas de sensibilización medioambiental y talleres de reutilización de materiales que sirvan para repensar que hacer «con lo que ya no sirve».

La salud es otro de los ámbitos trabajados en el consejo infantil a lo largo del año. Y a partir de ese trabajo ayer se llevó al Pleno la petición de desarrollar talleres de educación emocional en los centros educativos, de impulsa la atención médica relacionada con la salud mental, dar becas a quien necesite atención psicológica o facilitar ayudas económicas directas a las personas con celiaquía para que puedan asumir el sobrecoste de una dieta sin gluten.

A esta última iniciativa le puso voz y vehemencia Marina Estrada, del colegio La Corolla para quien este tipo de ayudas elevaría el nivel de Gijón al liderar «una experiencia pionera en España. Los productos sin gluten no son un capricho, son una necesidad para quienes padecen una patología crónica cuyo único tratamiento es una dieta concreta». Igual que Luca Morillas, del Santo Ángel, hizo un sentido llamamiento a luchar contra el acoso escolar porque «nos dan charlas en el instituto pero yo veo que la gente no para. Si seguimos así el bullying va a ser algo normalizado y no queremos llegar a eso».

Y por eso dar formación a las familias para «dotarlas de herramientas para acompañarnos en momentos que nos traten mal, por ejemplo en situaciones de bullying» fue una de las propuestas de la Corporación infantil en el capítulo dedicado a la educación y la familia. Donde también pidieron actividades inclusivas «y más tiempo con nuestra familia». El listado de iniciativas, que salieron adelante sin necesidad de votación alguna, incluyó desde poner en marcha una liguilla de fútbol femenino a tener más espacios «a techo» para el ocio pasando por impulsar actividades interculturales que permitan conocer las culturas «de las personas con las que convivimos».

El Pleno sirvió también para exponer el trabajo realizado a los largo de los últimos meses por los consejos de zona y el grupo de participación infantil y adolescente en base a la temática «Diversidad: reflexiones sobre el bienestar y la importancia de los cuidados». Una parte de este trabajo tuvo su reflejó en el decálogo para construir una cultura de paz frente al discurso del odio elaborado en el marco del último encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.

Entre el medio centenar de «miniconcejales» que ayer pasaron por la Casa Consistorial estuvieron alumnos de los centros Virgen Reina, Laviada, La Escuelona, Honesto Batalón, Jovellanos, San Lorenzo, Santo Ángel, Doña Jimena, Asunción, Begoña, Inmaculada, Sanatorio Marítimo, Patronato San José, Río Piles, Clarín, Corazón de María, Montiana, Príncipe de Asturias, Corolla, Rosario de Acuña, Montevil y San Miguel y las organizaciones Cuantayá, Scouts Keltikhé, Cise y Caritas Llugarín.