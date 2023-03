Fijar las necesidades de la zona rural como primer paso para planificar las actuaciones a desarrollar y no hacer «promesas como otros partidos, promesas que nunca cumplieron ni cumplirán, pues no dejan de ser brindis al sol» fue el compromiso que ayer asumió el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, en una reunión con representantes de la Federación «Les Caseríes» «Después de ocho años de gobierno de Foro y cuatro del PSOE los problemas de la zona rural gijonesa no sólo no se han solucionado, sino que se han incrementado», remató.