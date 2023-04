Críticas a Foro del resto de partidos por su plan de un parque para el "solarón"

Olaya Suárez, la candidata de Podemos a la Alcaldía, fue la única competidora que aplaudió ayer el proyecto de la exalcaldesa Carmen Moriyón, presentado en su condición de candidata de Foro, de convertir el solaron en un gran parque. Pero desde la ironía de congratularse de que "se sume a lo que Podemos lleva ocho años reivindicando, que es mantener el solarón como un espacio verde". Eso sí, a Podemos le sobran los dos edificios "que son innecesarios". La reflexión de Podemos coincidió con la de la plataforma "Un pulmón para el solarón", que fue quien promovió una movilización social por el parque.

Para el resto de los candidatos, Foro demuestra su falta de credibilidad al optar en su "plan Solarón" por una propuesta totalmente diferente a la que defendió mientras gobernaba Gijón y da una muestra más, y vuelve a hacer un ejercicio "de populismo y oportunismo" con grandes proyectos "sin base técnica ni económica que los sustentes". El reproche a Foro es que solo presenta "dibujos".

"Gijón no puede ser gobernada a golpe de oportunismo electoralista. Es incomprensible que quien antes planteaba la máxima edificabilidad ahora renuncie a las 400 viviendas públicas previstas. Esto es más de lo mismo, dibujitos atractivos sin soporte económico y sin proyecto de ciudad que lo respalde", reprochó desde la cabeza de la candidatura del PSOE, Luis Manuel Flórez "Floro" para quien el desarrollo de espacios verdes en el ámbito del plan de vías debe ser compatibles con "generar ingresos para que Gijón pueda contar con una estación cuanto antes".

Para el candidato, y actual portavoz, de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, "el populismo y electoralismo del Foro y Carmen Moriyón no tiene límites". "Es increíble que un partido que hizo un proyecto urbanístico que dejaba el solarón lleno de edificios, que lo tramitó de urgencia para dejarlo como herencia a la siguiente legislatura, ahora se caiga del guindo y quiera que sea todo parque", dijo.

A la coincidencia estratégica entre Foro y Podemos, y al recuerdo de la colaboración del gobierno de Carmen Moriyón con la formación morada representada por Xixón Sí Puede, hizo referencia la candidata del PP, Ángela Pumariega, al inventarse el partido "Unidas Foremos". "El PP es un partido serio. No nos gustas las derivas demagógicas y electoralistas como esta de Foro. No nos gusta engañar a los gijoneses con propuestas que sabemos que no se van a llevar a cabo. Foro plantea proyectos que cuestan mucho dinero al Ayuntamiento o, como este, le restan ingresos. Y lo hace el partido que dejó este Ayuntamiento intervenido", remató.

"Foro está en campaña y se nota porque va de proyecto grandón en proyecto grandón, aunque sean irrealizables. Dicen que la adecuación la pagará Gijón al Norte, pero ya nos dirán cómo, cuando esa sociedad debe 43 millones", reclamó la candidata de Vox, Sara Álvarez Rouco .

En su reflexión el candidato de IU, Javier Suárez Llana, sumó pasado, presente y futuro: "Moriyón tiene un problema de credibilidad. Para el Muro propone un túnel de cuatro carriles, diferente a su proyecto de 2015, pero la realidad es que en ocho años como alcaldesa fue incapaz a desarrollar ninguno. Para el solarón propone un parque después de haber pasado ocho años defendiendo desde la Alcaldía el nivel máximo de edificabilidad allí. Vamos a propuesta por mandato. Supongo que si se presenta en 2027 el proyecto será otro y el resultado el mismo"

A la catarata de reproches a a Foro se sumó Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, en su condición de consejero de Gijón al Norte. "La única vía de avanzar es consensuar una revisión del uso urbanístico de los terrenos que los adapte a las demandas actuales pero generando recursos para hacer viable esa operación. No hay ni una sola actuación de este tipo en España que se haya hecho renunciando a estos ingresos", explicó el actual concejal de Ciudadanos.