Floro, a Pumariega: "Tan joven y subida al tren de la mala política"

"Lástima que siendo tan joven se haya subido tan pronto al tren de la mala política". Así se dirigió ayer el candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", a Ángela Pumariega, cabeza de lista del PP, que hace dos días fue dura con él al valorar su rechazo a la planta de pirólisis que la compañía Preco prevé construir en El Musel. Además de evidenciar la falta de sintonía interna entre la posición del candidato y la dirección socialista en la ciudad en este tema con los gobiernos socialistas del Ayuntamiento y el Principado, Pumariega describió a Floro como "marioneta de la Casa del Pueblo que abre la boca mientras el que habla es Monchu García (líder del PSOE gijonés), del que dijo que no es una persona "de fiar".

"Es una pena que una candidata que no me conoce de nada se permita el lujo de hablar de mí así", le afeó ayer a la popular el cabeza de lista del PSOE a las municipales y veterano miembro del tejido social como presidente de Proyecto Hombre durante varias décadas. Desde esa trayectoria, Floro le indicó a Pumariega: "Soy un ciudadano que, después de toda una vida de trabajo, decido presentarme a alcalde justamente porque creo en la importancia de hacer política de otra forma, desde la honestidad y el respeto". "Una cosa pueden tener clara los ciudadanos, voy a defender siempre sus intereses y voy a gobernar esta ciudad desde el respeto", aseguró el candidato del PSOE. "Esta ciudad no se gobierna ni con dibujitos ni con insultos, ni con imposiciones", añadió.

El debate sobre la pirólisis le sirvió además a Pumariega para denunciar la caída en el "esperpento" de Carmen Moriyón, contraria también a la construcción de la factoría. Ayer, tanto la candidata del PP como la de Vox, Sara Álvarez Rouco, le pusieron a la forista freno a un posible pacto por la derecha que –en base al número de concejales que da a cada partido una reciente encuesta– permitiría desalojar a la izquierda de la Alcaldía, permitiendo que la presidenta de Foro volviera a ser regidora en base a una alianza del centro-derecha. Desalojar a la izquierda es estrategia compartida por los tres partidos, aunque Pumariega aseguró sentirse lejos de las actuales "derivas populistas" de Foro y Álvarez Rouco consideró "demasiado prematuro" conjeturar alianzas.