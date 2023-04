Rebajan por la ley del "sí es sí" la pena a un hombre que abusó meses de una chica

Un hombre condenado a once años de cárcel por abusar durante meses de una adolescente de 15 acaba de lograr una rebaja de seis meses en su condena tras un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que aplica el cambio del Código Penal de la ley "sí es sí". El varón había sido condenado por unos hechos cometidos a finales de 2018, cuando, teniendo 30 años, mantuvo relaciones con una joven que en aquel momento tenía 15. A través de su abogada, pidió revisar su condena, primero, ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial –el órgano que le condenó en 2019 y que había entendido que "no había lugar" a revisar su situación– y, después, ante el TSJA, que ahora le da la razón, aunque su auto también permite interponer un recurso de casación, por lo que no es firme.

Señala el Tribunal que "la reforma operada en el Código Penal" con la nueva ley implica que "la revisión a a la baja de la pena en su día impuesta debe ser recogida" en este caso. El delito por el que fue condenado el varón, de abuso sexual con acceso carnal a una menor de menos de 16 años y de manera continuada, sumado a que el varón tiene antecedentes pero no concurren agravantes en este delito en concreto, hace que el TSJA se adhiera a la petición de condena que había solicitado la defensa. En su auto, emitido hace algo más de una semana, el Tribunal revoca el fallo de la Audiencia que había desestimado un recurso previo por parte del acusado a inicios de año y, a la vez, modifica la sentencia emitida por el mismo órgano en 2019 para dejarla en diez años y medio, aunque informa a las partes de que su decisión es así mismo recurrible mediante recurso de casación. El implicado es un ovetense afincado en Gijón que había sido condenado en julio de 2019 por la misma Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias. Se consideró en ese momento probado que el hombre había contactado con la joven por redes sociales y que, pese a que "conocía" que tenía 15 años, quedó con ella en noviembre de 2018 en un bajo comercial próximo a un gimnasio al que asistía con frecuencia la menor, y que allí ambos mantuvieron relaciones sexuales completas y sin protección. Constan al menos otros dos episodios similares. La familia de la joven dio la voz de alarma unas semanas después, a inicios de diciembre, porque la adolescente no regresó a casa a dormir. Los agentes la localizaron al mediodía del día siguiente en la casa del acusado, momento en el que la menor fue regresada a su hogar familiar y se iniciaron los trámites de la denuncia. Recoge la sentencia de 2019 que el varón, además, tenía múltiples antecedentes y que había sido condenado en otras seis ocasiones por actos delictivos. Entre ellos, fue acusado de un delito de lesiones y maltrato familiar y así como por retención ilegal, por un quebrantamiento de condena y por amenazas. Él señaló en su día que no sabía que la joven era menor de edad, pero las pesquisas policiales dictaminaron que los mensajes enviados entre ambos "se deduce" que sí lo sabía, porque la madre aportó una conversación por mensajería entre ambos en los que él se ofrecía a "esperar" hasta que la joven tuviese 16 años o alcance la mayoría de edad. Se cree que el encarcelado y la menor estuvieron juntos unos tres meses. Por todo ello fue condenado, además de a la pena de once años de cárcel que ahora se reduce en seis meses, a indemnizar a la menor con 500 euros por los daños morales causados.