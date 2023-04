El choque político de la pirólisis en El Musel

Con el 28 de mayo cada vez más cerca, la campaña electoral cogiendo carrerilla y las encuestas pintando un panorama ajustado en la pugna por la Alcaldía de Gijón, una inversión de 120 millones de euros en El Musel captada por el Principado, la planta de pirólisis de Proyectos de Economía Circular (Preco), se ha convertido en uno de los caballos de batalla entre los partidos políticos. Algunos colectivos vecinales y ecologistas ya habían puesto una cruz al proyecto promovido por Proyectos de Economía Circular (Preco). Ahora, y ante el peso que el factor medioambiental puede tener en la zona oeste, la más castigada por la contaminación, los vecinos no sólo han recibido el respaldo de organizaciones como Podemos, sino también de Vox, Foro Asturias y de los candidatos del PSOE a al Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro" y de IU, Javier Suárez Llana. El primero se opone a un proyecto defendido por la actual Alcaldesa socialista, Ana González, y presentado públicamente por el consejero de Industria del Principado. El segundo rechaza una idea por cuya captación felicitó al Puerto y al Principado el edil de IU Aurelio Martín en 2021.

El proyecto de Preco para El Musel consiste en transformar residuos plásticos en productos químicos aprovechables, de ahí que se trate de un proyecto de economía circular. El rechazo vecinal, azuzado ahora por la mayoría de los partidos, se debe al método, que es la pirólisis: el uso de altas temperaturas para descomponer los plásticos en esos materiales aprovechables. Se trata de un procedimiento en ausencia de oxígeno, por lo que no hay combustión, el plástico no se quema. No se trata, por lo tanto, de incineración, según fuentes de Preco, que explican que un proyecto como el de Gijón, pero de menores dimensiones, acaba de superar la tramitación ambiental en la provincia de Ciudad Real. En la mesa para adjudicar a la firma una parcela en Puertollano, todos los partidos políticos votaron a favor.

El uso de la pirólisis en procesos industriales no es algo nuevo. Sin ir más lejos, es el procedimiento que se emplea en las baterías de coque, donde el carbón se somete a altas temperaturas, sin oxígeno para que no arda, consiguiendo coque y subproductos líquidos y gas de síntesis que se usa como combustible.

En el caso del proyecto de Preco, desvelado en febrero de 2021 por LA NUEVA ESPAÑA, se plantea tratar plásticos, en su mayoría de uso industrial, generando como producto principal un líquido que sirve como materia prima en la industria química y como subproducto un residuo sólido utilizable en procesos industriales o como fertilizante. El gas de síntesis que se genera en el proceso se utilizará como combustible para la planta. En el proyecto, ya madurado, se plantea ahora el "reciclado químico" de 200.000 toneladas anuales de plásticos para obtener 150.000 toneladas de ese aceite de uso industrial y 9.500 del residuo sólido, más el gas de síntesis.

El proyecto de Preco es uno de los que captó el Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa) para El Musel. El primer contacto con el Principado tuvo lugar en el verano de 2020, a través de un bufete de abogados que asesora a la empresa. La Autoridad Portuaria de Gijón recibió con los brazos abiertos el proyecto, que ocupará 30.000 metros cuadrados en la parcela que hay en la parte de atrás de la regasificadora. El plan fue presentado conjuntamente por el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, y el presidente de Preco, Juan Baena, el 3 de marzo de 2021. Entonces, la empresa anunció la creación de 70 empleos directos y otros 700 indirectos, con una inversión en la primera fase de 74 millones de euros de los 120 totales del proyecto. Mientras, desde foros empresariales, como la Cámara de Comercio de Gijón, se recibía con albricias la llegada de Preco, desde la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón se ponían en guardia.

Por ahora, parece que el proyecto permanece varado en la Consejería de Medio Ambiente del Principado. En noviembre, parecía que todo estaba a punto para que lo sacara a información pública. Los ánimos entre el movimiento vecinal comenzaron entonces a bullir, anunciando la presentación de alegaciones y organizando una jornada en el Ateneo de La Calzada, el pasado 7 de febrero, con dos profesores universitarios, dentro de su campaña contra la planta de pirólisis.

Así las cosas, el pasado 6 de marzo, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cofiño, indicó que la consejería había solicitado datos adicionales a la empresa sobre "dispersión de contaminantes" y ruido y que Preco había pedido "suspender plazos para mejorar el proyecto y otros aspectos financieros". Mientras, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) mantiene la presión con una recogida de firmas contra el proyecto que hará hoy en el rastro y en el Náutico, entre las once de la mañana y las dos y media de la tarde, echando más leña al incendio preelectoral desatado, con sólo dos opciones políticas en Gijón, PP y Ciudadanos, que defienden abiertamente una inversión que los demás repudian. Mientras, la empresa trata de no verse arrastrada a la refriega política y asegura que cumplirá a rajatabla con la normativa y con las medidas que la administración determine.