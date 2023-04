La elección de peones en Emulsa se enreda por la presencia del gerente en el tribunal

Carmen Saras –presidenta de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente desde hace pocas semanas tras la marcha de su antecesor el también edil socialista Olmo Ron–, lanzaba ayer un mensaje de tranquilidad porque "nuestra responsabilidad es que ese examen se celebre y se va a celebrar. No vamos a perjudicar a esas 3.400 personas. Nosotros sí pensamos en los trabajadores". A principios del mes pasado, y por representantes de Comisiones Obreras en la empresa se planteó por primera vez de manera formal la recusación de Alvarez Romero al entender que el hecho de que fuera un cargo de designación política incumplía la legislación vigente.

El 15 de marzo esa misma recusación fue registrada con la firma del secretario general de CC OO en Gijón, Víctor Manuel Roza. Para el sindicato la presencia del gerente en una situación de "clara incompatibilidad" pone en peligro el proceso selectivo al abrir la puerta a posibles impugnaciones.

Desde ese día, defiende la presidenta de la empresa, el gerente no ha participado en las reuniones siendo ocupada la presidencia del tribunal por su sustituto, el jefe de servicio Sergio de Lucas. Una renuncia que Saras agradece a Álvarez Romero y que entiende solventa cualquier duda sobre la acción del tribunal y las opciones de impugnar por este motivo los resultados del examen. De hecho, la edil socialista enfrentó el gesto del gerente a "la negativa del sindicato a que se reuniera el tribunal en los tiempos determinados. Eso sí bloquea el proceso". Al tiempo Saras ha solicitado a Comisiones que le entregue el informe jurídico que mencionan en sus peticiones de recusación.

Pero para CC OO las cosas no están tan claras ni la renuncia del gerente es tan efectiva. Y lo justifican con la carta que recibieron este mismo viernes firmada por Carmen Saras y que, en su primer punto, da por desestimada la solicitud de recusación al no haber presentado el sindicato ese informe jurídico que les había pedido. Y, en el segundo, se les "invita de nuevo" a presentar ese informe para comprobar los argumentos ya que "de lo contrario, consideraré solicitar a Esteban Lázaro Alvarez Romero que vuelva a asumir la presidencia del tribunal". Ese es el movimiento final que denuncia Comisiones y que abre la puerta a que el enfrentamiento se tensione aún más. Mientras, la presidenta sigue a la espera de ese informe jurídico.

Macroexamen en la Feria

El domingo 16 de abril, en el recinto ferial Luis Adaro, están convocados los 3.400 candidatos para hacer el ejercicio teórico de la fase de oposición. A las 9.30 horas entrarán los candidatos en los turnos libres para hombres de peones de limpieza y peones de jardines y a las 13.00 horas comenzará la prueba para las mujeres. La convocatoria supone contratar 146 peones: 60 fijos (en 41 en limpieza y 19 en jardines) y 86 fijos discontinuos (71 en limpieza y 15 en jardines) y generar una bolsa de empleo temporal con 300 personas en limpieza y 120 en jardines. Bolsas para tres años con opción a otro de prórroga.

El último proceso selectivo realizado en Emulsa fue en 2020 y participaron en ese primero examen 4.987 aspirantes. La intención de esta nueva contratación es ampliar la plantilla de Emulsa para adecuarla a las necesidades reales de los servicios que tiene que hacer la empresa.

La convulsión interna que supuso en Emulsa la denuncia de acoso sexual no solo generó un enfrentamiento entre políticos. También una bronca entre los sindicatos que parece no ir a menos. Ayer, trascendía una carta enviada hace unos días a la presidenta de la empresa, la edil socialista Carmen Saras, por el consejero de Emulsa en representación de UGT alertando de quejas "por acoso laboral por razón de sexo por parte de un capataz del servicio de jardines. Ninguna ha querido denunciar" y recordando la "conocida amistad extralaboral" de este capataz con el despedido por el caso de acoso sexual al que habría encubierto. Aunque no da nombres de la descripción de la participación de esa persona en los consejos de administración de Emulsa se puede concluir que es el consejero de CC OO. Además le cuenta a Saras que una capataz, ex afiliada de Comisiones, ha pedido aplicar el protocolo antiacoso por "crear un entorno de acoso laboral por venganza". El firmante reconoce que "son todo conjeturas" pero "no quiero me acusen de conocerlo y no denunciarlo".