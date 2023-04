La larga melodía exitosa de la Filarmónica

Los 265 socios de la Sociedad Filarmónica de Gijón tienen hoy motivo de celebración al cumplirse el 115.º aniversario de la fundación de la entidad, un 2 de abril de 1908, en el vestíbulo del antiguo teatro Jovellanos (la actual biblioteca Jovellanos), programando el primer concierto el 6 de mayo de aquel año. Ayer, un grupo de socios se reunió en el actual Jovellanos, donde el colectivo ha ofrecido en los últimos años su programación, a cuyos conciertos acuden socios de 12 a 97 años. "Es un orgullo pertenecer a la Filarmónica", contaban, felices por la efeméride.

Es el caso de Fernando Caicoya, que a sus 97 años es socio de honor de una entidad a la que se incorporó con 18. "De aquella, había que ir con antelación porque luego te tenías que sentar por los pasillos en el Teatro María Cristina, donde se celebraban los conciertos", cuenta, con una memoria envidiable. Recuerda también que formar parte de la Filarmónica entonces "costaba 7 pesetas al mes". "Me las veía para juntarlas", dice, tras haberse hecho socio después de que los padres de un amigo lo llevaran a un concierto. "Quedé maravillado con ‘El quinteto instrumental de Roma’", rememora. Incluso llegó a pedir a sus compañeros de clase que le pasaran los apuntes el día que había concierto para no perdérselo. "En aquellos tiempos nos tachaban de elitistas a los de la Filarmónica. A mí cuando me hice socio nadie me preguntó si era un trabajador o un millonario. Trabajaba a la vez que estudiaba la carrera por las noches", relata.

Por entonces, conoció en la sociedad a Luis Ortega, ahora de 95 años, quien acudía acompañando a los conciertos a su padre, el compositor Francisco Ortega. "En 1940, estrenó ‘Alcaldesa de Gijón’, cantando Antonio Medio en el Robledo", dice. "Había muchos socios en aquella época", añade. A otro de los veteranos, Luis Truán, lo hizo socio su tío, el compositor Enrique Truán. "Y hasta hoy, que con 88 años no me pierdo un concierto", relataba ayer, en el Jovellanos. Tampoco se los pierde el socio más joven; Javier Suárez, de 12 años, que acompaña a su madre a los conciertos y al que la guitarra "es el instrumento que más me gusta".

El acuerdo alcanzado por la actual directiva de la sociedad con el Ayuntamiento para organizar los conciertos en el teatro Jovellanos es algo que destacan varios de sus socios. Entre ellos, el compositor y concertista de piano Luis Vázquez del Fresno, socio de honor de la Filarmónica, de la que dice que "hace una muy buena labor desde hace muchos años". "Pero antes no se disponía de un espacio tan bueno como el Jovellanos, sino que se andaba un poco de prestado; en la Casa Sindical, en el Ateneo Jovellanos o donde dejaban", señala.

En el mismo sentido, María José Carbajo, quien siguió los pasos de su madre y se hizo socia porque le encanta la música de cámara, añade: "El local mejoró, por supuesto, porque antes íbamos rodando por todos los sitios que nos dejaban y era horroroso; un frío pasábamos... ahora ya con el Jovellanos, donde empezamos con la nueva directiva, muy bien", subraya. Y destaca que antes sólo podían acudir a los conciertos los socios, "pero ahora puede entrar cualquier persona pagando una entrada, que es algo muy bueno, porque es la manera de hacer nuevos socios"

Ese fue el caso de Maite Barriendos. Se hizo socia el pasado verano tras aficionarse después de haber acudido a varios conciertos organizados por la sociedad. "Hace una grandísima labor que hace, al ayudar a los melómanos a poder disfrutar de la música", cuenta. La entidad necesita savia joven para consolidarse. Así lo opina María José Carbajo, quien recalca que "necesitamos que se asocie gente joven, que va empezando a haber más que cuando yo me apunté, pero hacen falta aún más".

Uno de estos jóvenes es el pianista Marcos Suárez, de Langreo, que es miembro de las sociedades filarmónicas de Gijón y de Oviedo para "contribuir al desarrollo de la cultura". Aboga por que más jóvenes se asocien a la Filarmónica Gijonesa "para apostar por nuevas ideas" a la hora de elaborar la programación, haciendo sugerencias a la directiva. La Filarmónica Gijonesa, que tuvo una primera edad dorada desde su fundación hasta 1936, se convirtió tras la Guerra Civil en la primera de España que se reorganizó, en 1940. Desde entonces, ha mantenido de manera incesante su labor de difusión de la música clásica en Gijón, en diversos escenarios a lo largo de su historia más que centenaria. Hoy, celebra todas esas décadas de pasión.