Leví Pérez Carcedo, el economista familiar con alma viajera

La de Leví Pérez Carcedo es la historia de un académico de raza, la de un profesor que se sumerge en sus queridos libros de Economía, pasión que trata de transmitir a los alumnos de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" de la Universidad de Oviedo, en la que ejerce como decano desde 2016. Y también la de un marido y un padre que se vuelca con su mujer, Rebeca, y sus dos hijas, Claudia y Valeria. Una vida laboral y familiar que le aprieta, pero que nunca le ahoga cuando se trata de quedar con sus amigos de toda la vida algunos fines de semana.

Los que le conocen bien lo definen como "un hombre de valores". Criado en el barrio de Laviada, sus padres, Leví y Luisi, nacieron en la Cuenca del Nalón. Barredos y Blimea. Pero decidieron poner rumbo a Gijón, donde se criaron sus tres hijos. Su hijo, el pequeño Leví, nació en Oviedo en 1975 "por accidente", casi anecdótico. Compartió infancia con sus hermanos, que son mellizos: Rubén, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, y Lorena. Sin intuir que la enseñanza era lo suyo, el joven Leví siempre fue un alumno modelo. Arrasaba en sus promociones. Del Colegio Asturias pasó al Instituto Jovellanos. En este centro, fue el expediente más destacado en la modalidad de Ciencias en el afamado Bachillerato Internacional, un programa educativo confeccionado en Ginebra. No fueron un obstáculo para él sus exigentes trabajos y exámenes finales, en los que cada estudiante se jugaba todo a una carta. Fue brillante para obtener un diploma que brindaba la oportunidad de acceder a un número importante de universidades internacionales.

En cambio, optó por quedarse en Asturias y cursar la licenciatura de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo. No lo sabía entonces, pero acababa de pisar la que sería su casa por muchísimos años. Sus seres queridos le definen como "una persona muy metódica y comprometida", lo que le permitió ser siempre "un alumno que destacaba". Volvió a ser el mejor expediente. Los estudios los compatibilizó con una pequeña experiencia en el balonmano, pero lo que más le tiró fue el fútbol. Fue árbitro, pero sobre todo, entrenador, quizás por su parecido con la docencia. Antes de enseñar los entresijos de la Economía, lo hizo durante muchos años con los patrones de juego en la mítica Quinta San Eutiquio.

Como tantos jóvenes, aprendió a hacer equilibrismo entre las clases y el ocio. Es de la generación del Tik, el Jardín (cuando abría en verano), la Ruta, el Oasis... Fue entre las palmeras de esta emblemática discoteca desaparecida donde conoció a su mujer durante una fiesta de 2006. Empezaron a salir a los pocos meses... Y, ahora, comen perdices. Con la carrera debajo del brazo, empezó a quemar etapas como profesor desde finales de los noventa. Primero, en la Facultad de Economía, en Oviedo, para luego dar alguna clase optativa en la Escuela Politécnica de Gijón hasta aterrizar en la Escuela Universitaria de Empresariales, que posteriormente fue trasladada desde el Parchís a la Laboral. También fue profesor tutor en la UNED. "Le gusta mantener un trato cercano con los alumnos. Es una persona divertida y muy afable; quizás parece más serio de lo que realmente es", destaca su entorno. Fue nombrado decano en 2016 (antes había sido vicedecano) de la Facultad "Jovellanos", cargo que compagina con sus clases de Microeconomía (bilingüe) y Macroeconomía. También realizó estudios sobre el gasto financiero en los juegos de azar y las cifras de las retransmisiones deportivas.

Fuera de las aulas, se vuelca con su familia. Las pequeñas Claudia y Valeria son su debilidad. Le toca estar todo el día con ellas para arriba y para abajo por las extraescolares. Inglés, natación, gimnasia rítmica, patinaje... Viven en Viesques y se pasan media vida en el Grupo Covadonga: "A ellas les intenta inculcar sus valores y rectitud. Es un hombre al que le gusta seguir las normas y el protocolo". Los fines de semana, toca visita a los abuelos. Entre esa vorágine del día a día, siempre aparece un hueco para el ocio. Ya algo más desligado del deporte, alguna vez deja caerse por el gimnasio para seguir en forma. "Muy amigo de sus amigos", mantiene el contacto con sus pandillas del colegio y la Universidad. Y cómo no, siempre hace hueco para alguna quedada, sobre todo, por la zona de la Ruta de los Vinos y sus alrededores, donde tiene bares para todos los gustos. Le gusta la cerveza del Señor Lúpulo, la pizza del Gepetto, las cenas de El Borne y los vinos de Coalla.

Su gran pasión tiene alas: viajar. Se declara amante de Estados Unidos. Nueva York (varias veces), Los Ángeles, San Francisco... son algunos de los lugares en los que se acercó al sueño americano. Sin dejar de lado otros destinos como Perú o Canadá. Con las niñas, todavía demasiado pequeñas para grandes tutes, disfruta del sol del Levante y las frenéticas atracciones del Parque Warner. Además, hace escapadas habituales a un destino cercano que le "encanta": Bilbao. La ría y el Guggenheim le tiran. Además, de esa ciudad es natural uno de sus músicos favoritos, Fito, que combina con grupos como "U2" (le fascina su popular "With or without you"). Más de series que de pelis, devoró "Juego de Tronos". Y de lectura habitual, algo denso: libros de Economía, muchos de ellos en inglés. Porque el profesor Pérez Carcedo nunca ha dejado de ser el estudiante modelo que todos recuerdan.